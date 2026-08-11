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Video Doi morți, după ce un șofer a forțat depășirea pe un drum în Brăila

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Adrian Obreja | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.08.2026, 07:41 | Modificat la 11.08.2026, 08:40

Doi oameni au murit, iar alţi şase oameni au fost grav răniţi, după ce trei maşini s-au ciocnit pe un drum din Brăila.
Iar totul din cauza unui şofer, de 31 de ani, care a vrut să depăşească coloana.

Imediat cum a intrat pe contrasens, s-a izbit de altă maşină. Femeia de la volan, în varsta de 32 de ani, a murit pe loc.

Şi nu a fost singura victimă. Un bărbat de 50 de ani, aflat în autoturismul condus de cel vinovat de accident, a murit şi el în urma impactului.

În urma accidentului, toate cele trei maşini au fost proiectate în afara carosabilului, iar traficul a fost îngreunat. Accidentul a fost anunțat la 112 prin sistemul automat eCall al uneia dintre mașini.

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Adrian Obreja
Adrian Obreja
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