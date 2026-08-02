Doi motocicliști au fost răniți, duminică, într-un accident rutier produs pe Transalpina, în județul Alba. Potrivit primelor informații, un cetățean maghiar nu ar fi adaptat viteza într-o curbă și a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula regulamentar din sens opus, potrivit News.ro.

Doi motocicliști s-au ciocnit pe Transalpina. Ambii au ajuns la spital după ce unul ar fi intrat pe contrasens - Shutterstock

"La data de 2 august 2026, în jurul orei 12.35, Poliţia Municipiului Sebeş a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 67 C, a avut loc un eveniment rutier. Poliţiştii Biroului Rutier Sebeş s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că un cetăţean maghiar, în vârstă de 35 de ani, în timp ce conducea o motocicletă, pe DN 67 C, la kilometrul 71, nu ar fi adaptat viteza, într-o curbă, şi a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula regulamentar din sens opus, condusă de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din judeţul Sibiu", a transmis, duminică, IPJ Alba.

Sursa citată a precizat că cei doi motociclişti au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

"În urma evenimentului rutier, ambii motociclişti au suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate", a mai transmis sursa citată.

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Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.