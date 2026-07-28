20.000 de fani la cel mai mare festival heavy metal din sud-estul Europei. Marilyn Manson, show în Braşov

Ghimbav este, săptămâna aceasta, capitala rock-ului. Peste 100 de artişti şi formaţii internaţionale fac show seară de seară, la cel mai mare festival heavy metal din sud estul Europei. La eveniment sunt aşteptaţi aproape 20 de mii de rockeri. Iar primul val nu a dezamăgit.

Ca în fiecare an, iubitorii de rock pur, şi-au dat întâlnire la Rockstadt.

"Este muzică pentru cei pasionaţi de rock şi este o comunitate mare, găseşti prieteni şi îţi faci prieteni", spune o persoană.

Faţă de anii trecuţi, când evenimentul s-a desfășurat la Râșnov, acum toată energia rockerilor s-a mutat la Ghimbav, într-un spaţiu de 7 hectare, cu o capacitate de 20 de mii de oameni.

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Festivalul s-a umplut de tineri entuziasmaţi

De la cei care abia au descoperit muzica şi trupele până la cei care au crescut cu rock-ul, locul s-a umplut de tineri nerăbdători să-şi audă preferaţii.

"Este de departe cea mai complexă ediţie din istoria festivalului şi cea mai mare. Am avut un timp destul de scurt, rez e bun", Ștefan Zaharescu, director artistic festival.

"Sincer, vreau să văd Lamb of God, i-am pierdut acum doi ani, când au fost ultima oară şi cam ăsta a fost triggerul", menţionează un participant.

"Îmi place cel mai mult pentru că vin trupele mele favorite internaţionale", spune un fan.

Seara, a început show-ul adevărat: Marilyn Manson a urcat pe scenă, după 20 de ani de la ultimul concert în România.

Cei care nu au ajuns încă şi vor să îşi vadă artiştii favoriţi pe scenă, au timp până vineri. Biletele pentru o zi costă între 585 și 685 de lei, iar un abonament pentru toate zilele a costat 1350 de lei.