Doi pensionari s-au răsturnat cu tricicleta electrică într-un canal în Giurgiu. Ambii au ajuns la spital

Un bărbat de 75 de ani și o femeie de 73 de ani au fost transportați la spitale din Capitală după ce s-au răsturnat cu o tricicletă electrică într-un canal de aducțiune pentru irigații, plin cu apă, din localitatea Călugăreni.

"Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui eveniment ce s-a produs, aseară, în localitatea Călugăreni. Acestea se deplasau cu o tricicletă electrică pe un drum agricol, în apropierea unui canal, iar la un moment dat s-au răsturnat cu vehiculul, în apă.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni, cu o autospecială dotată cu accesorii de salvare, două ambulanțe SAJ și poliția", se arată, miercuri, într-un comunicat de presă de ISU Giurgiu.

Echipajele de pompieri ajunse la fața locului au constatat că bărbatul căzuse în apă și a fost scos de pompieri la mal.

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Ambele persoane au primit ajutor calificat din partea echipajelor medicale sosite la fața locului, după care au au fost transportate cu ambulanțele la un spital din capitală.