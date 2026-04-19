Video Doi tineri au fost arestați preventiv după ce au incendiat casa unei femei în Galați

Doi fraţi de 19, respectiv 20 de ani, din Constanţa au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, după ce au incendiat o casă. Cei doi au mers până în Galaţi, unde locuieşte concubina tatălui lor, şi i-au dat foc locuinţei, pe fondul unui conflict între cei doi adulţi.

de Redactia Observator

la 19.04.2026 , 08:54

Flăcările au ars uşa locuinţei şi 20 de metri pătraţi de zugrăveală.

Din fericire, pompierii au reuşit să stingă focul la timp şi nicio persoană nu a fost rănită.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie?
Observator » Evenimente » Doi tineri au fost arestați preventiv după ce au incendiat casa unei femei în Galați
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.