Doi fraţi de 19, respectiv 20 de ani, din Constanţa au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, după ce au incendiat o casă. Cei doi au mers până în Galaţi, unde locuieşte concubina tatălui lor, şi i-au dat foc locuinţei, pe fondul unui conflict între cei doi adulţi.

Flăcările au ars uşa locuinţei şi 20 de metri pătraţi de zugrăveală.

Din fericire, pompierii au reuşit să stingă focul la timp şi nicio persoană nu a fost rănită.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.

