Doi tineri din Teleorman au falsificat fise la o imprimantă 3D ca să se dea în mașinuțe bușitoare, la bâlci

Doi tineri din Teleorman, unul dintre ei minor, au falsificat la o imprimantă 3D fise cu care să se dea în maşinuţe buşitoare la un bâlci anual. Ei sunt anchetaţi pentru înşelăciune, după ce patronul i-a reclamat.

Doi tineri din judeţul Teleorman sunt anchetaţi de Poliţie după ce au folosit o imprimantă care realizează tridimensional copii ale unor produse pentru a multiplica fise pe care le-au folosit ca să se dea în maşinuţe la bâlciul anual care se organizează în oraşul Roşiorii de Vede. Ei sunt anchetaţi pentru înşelăciune, după ce patronul maşinuţelor a reclamat la Poliţie că a fost înşelat.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roşiori de Vede au deschis ancheta în acest caz după ce, în ziua de 3 septembrie, au primit o reclamaţie de la un bărbat, administrator al unei societăţi comerciale, despre faptul că ar fi fost victima infracţiunii de înşelăciune.

"În fapt, în zilele de 1 şi 2 septembrie a.c., persoane necunoscute ar fi folosit copii realizate la o imprimantă 3D ale fiselor utilizate la maşinuţele tamponabile ale persoanei vătămate, cauzând un prejudiciu de 1.400 de lei. Au fost identificate persoanele în cauză ca fiind doi tineri, iar la locuinţa unuia dintre aceştia a fost găsită imprimanta folosită la confecţionarea fiselor, care a fost ridicată de poliţişti în vederea continuării cercetărilor", informează, vineri, oficialii Poliţiei Teleorman.

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Surse judiciare au precizat că cei doi suspecţi au 17, respectiv 20 de ani, iar unul este localnic din Roşiorii de Vede şi celălalt, din comuna Dobroteşti. Ei au folosit imprimanta 3D pentru a copia fisele de acces la aşa-numitele "maşinuţe buşitoare" aduse la Roşiorii de Vede cu ocazia târgului anual care are loc între 1 şi 8 septembrie.

Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind anchetaţi pentru înşelăciune.