FRF a pus în vânzare biletele pentru România - Suedia. Cât costă şi de unde pot fi cumpărate 

Reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal au anunţat, vineri, că au fost puse în vânzare biletele pentru meciul România - Suedia de pe 5 octombrie, din UEFA Nations League, partidă care va fi transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Fanii României, aşteptaţi să susţină în număr cât mai mare naţionala în noua ediţie UEFA Nations League - frf.ro

Partida se va disputa pe Arena Naţională, de la ora 21.45, şi va fi primul meci oficial cu spectatori pe teren propriu cu noul selecționer Gheorghe Hagi, în condiţiile în care partida din 28 septembrie, cu Bosnia Herţegovina, de pe teren propriu, se va disputa fără spectatori.

Conform oficialilor FRF, "biletele pentru meciul cu Suedia, primul meci oficial cu spectatori pe teren propriu cu noul selecționer Gheorghe Hagi, au fost puse în vânzare online vineri, 4 septembrie, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro.

Prețul biletelor este cuprins între 50 de lei (peluze) și 130 de lei (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 lei), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 de lei), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Articolul continuă după reclamă

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, "Tribunele 1 și 2 Family Zone", alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum patru bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la cinci bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 lei".