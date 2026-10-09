Doi verişori şi-au găsit sfârşitul după ce mopedul pe care se plimbau a fost lovit de un tren, în judeţul Harghita. Aveau doar 16, respectiv 17 ani. Adolescenţii nu purtau echipament de protecţie, aşa că impactul de pe şine a fost devastator. Ultimele lor clipe de viaţă au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Anchetatorii încă încearcă să afle care a fost motivul pentru care cei doi adolescenți de pe scuter nu au observat trenul. Afară încă nu se innoptase, iar în zona în care a avut loc accidentul există vizibilitate destul de mare și pe calea ferată. Se crede, totuși, că zgomotul puternic produs de motocicletă, care era una extrem de veche, a făcut ca cei doi să nu audă semnalele locomotivei.

Tragedia s-a produs în jurul orei 17:30, când cei doi adolescenți de 16 și 17 ani traversau calea ferată pe la o trecere fără bariere, dar semnalizată corespunzător. Au fost loviți în plin de trenul București-Târgu Mureș, iar la impact nu au mai avut nicio șansă.

Cu doar câteva minute înainte de accident, cei doi, care sunt și rude, nu doar prieteni, au fost filmati de o cameră de supraveghere pe ulițele din localitate, în timp ce mergeau spre calea ferată, dar pe lângă moped.

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Mecanicul locomotivei le-a spus anchetatorilor că totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, imediat după ce aceștia au urcat pe moped și au accelerat. Mecanicul a fost și testat cu aparatul etilotest, dar rezultatul a fost negativ.