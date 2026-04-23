Scene greu de privit pe o șosea din Bicaz, unde două femei de 70 de ani au fost lovite pe trecerea de pietoni de șoferiță de 28 de ani.

Întregul moment a fost surprins de camera de bord a unui autoturism. Cele două femei se grăbeau să traverseze strada, însă nu au mai apucat să ajungă pe partea cealaltă. Mașina le-a lovit în plin și le-a aruncat la câțiva metri distanță.

Mai mulți șoferi opriți în trafic au intervenit rapid și au sărit în ajutorul femeilor rănite, care au fost ulterior transportate la spital. Testată cu aparatul etilotest, șoferița nu se afla sub influența alcoolului.

