Un seism cu magnitudinea 6,5, produs la o adâncime de 601 de kilometri, a zguduit luni Vanuatu, țară insulară din Pacificul de Sud, conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), care a înregistrat, de asemenea, un al doilea seism, cu magnitudinea 4,9, în aceeași zonă, la mai puțin de o jumătate de oră după primul, fără să fi fost înregistrate pagube imediate, transmite agenția de presă EFE, potrivit Agerpres .

Două cutremure, cu magnitudine 6,5, respectiv, 4,9, sau produs la nord-est de Vanuatu - Arhiva Observator

Primul cutremur s-a produs la ora locală 13:40 (02:40 GMT), conform datelor agenției americane, care a localizat epicentrul la aproximativ 600 de kilometri nord-est de arhipelag.

Un al doilea seism, cu magnitudinea 4,9, a fost înregistrat la ora locală 14:07 (03:07 GMT), de asemenea în regiunea Vanuatu, la o adâncime de 596 de kilometri, cu epicentrul în apropierea celui dintâi și la nord-est de arhipelag.

Nu au fost difuzate imediat informații cu privire la posibile victime sau pagube materiale legate de cele două cutremure.

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După seismul cu magnitudinea 6,5, sistemul american de alertă a difuzat un comunicat în care a indicat că nu a fost emisă alertă de tsunami.

Vanuatu, un arhipelag din Pacificul de Sud alcătuit din peste 80 de insule, este situat pe așanumitul Cerc de Foc al Pacificului, o zonă extinsă cu activitate seismică și vulcanică intensă, asociată punctului de convergență a mai multor plăci tectonice. În decembrie 2024, un cutremur cu magnitudinea 7,4 a provocat cel puțin zece morți și aproximativ 200 de răniți în Vanuatu, cu consecințe grave în Port Vila, capitala țării.