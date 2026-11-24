Scandal la o creșă dintr-o comună din județul Iași, unde o fetiță de 2 ani și 3 luni ar fi fost bruscată de o educatoare și obligată să stea pe un scaun, la colțul clasei, cu fața spre coșul de gunoi, mai bine de o oră. Totul a ieșit la iveală, iar părinții au sesizat poliția și au cerut și ordine de protecție împotriva educatoarei. Revolta părinților a crescut după ce directorul creșei ar fi încercat să o păstreze pe educatoare la aceeași grupă. Cazul este acum și pe masa inspectoratului școlar.

Incidentul a avut loc pe data de 21 octombrie. Copila de 2 ani și 3 luni ar fi refuzat să ia parte la o activitate cu ceilalți colegi din grupă, prin care ar fi trebuit să hrănească iepurele pe care îl au acolo. Pentru acest lucru, pentru refuzul ei, educatoarea a decis să o pedepsească. Așa că ar fi pus-o pe un scaun cu fața către perete și un coș de gunoi, loc în care ar fi fost lăsată timp de mai bine de o oră.

O îngrijitoare a observat-o la un moment dat și a întrebat-o pe educatoare ce se întâmplă. Atunci, aceasta i-ar fi spus că fata este pedepsită. În tot acest timp, susțin părinții, nimeni nu ar fi avut grijă de copilă, nici să vadă dacă trebuie schimbată, dacă are nevoie de apă sau de orice altceva.

Mai mult decât atât, părinții spun că, după ce au aflat de incident, la câteva zile distanță, au solicitat să vadă imaginile de pe camerele de supraveghere, iar directorul le-ar fi dat doar anumite fragmente spre vizionare. Ulterior, ar fi spus că restul imaginilor, care ar fi putut clarifica întreaga situație, au fost șterse.

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Asta, în ciuda faptului că aceste imagini ar trebui, în mod normal, să fie păstrate potrivit legii pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.

În urma acestei situații, mai ales că părinții susțin că fetița ar fi fost și bruscată de aceeași educatoare, a început o verificare mai amplă în creșă. Inițial, educatoarea a fost suspendată, după care a fost readusă la grupă.

Copila a fost mutată la o altă grupă, dar părinții sunt în continuare revoltați, așa că au făcut o plângere și la Parchet și o sesizare la Inspectoratul Școlar Județean.