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Două femei au murit, iar doi copii au fost răniți după ce mașina lor a fost lovită de tren în Ialomița

Două femei au murit, iar doi copii au fost răniți după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren Două femei au murit, iar doi copii au fost răniți după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren
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Nicu Tatu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 03.07.2026, 12:27 | Modificat la 03.07.2026, 12:46

Două femei au murit, iar doi copii de 5 și 7 ani au fost răniți vineri dimineață, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere, în județul Ialomița. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Un grav accident feroviar s-a produs, vineri dimineaţă, în judeţul Ialomiţa, unde un autoturism a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere. În urma impactului, două femei şi-au pierdut viaţa, iar doi copii au fost răniţi şi transportaţi la spital.

"La data de 03 iulie 2026, în jurul orei 10.40,  pe numărul unic de urgență 112 a fost sesizat un accident rutier soldat cu decesul a 2 persoane și vătămarea corporală a 2 minori de 5 si 7 ani. Din verificările preliminare efectuate a reieșit faptul că o femeie, în vârstă de 29 de ani din localitatea Valea Ciorii  ar fi condus un autoturism pe DJ 203 F,  la trecerea la nivel cu o cale ferată fără bariere ar fi intrat în coliziune cu un tren personal care circula din direcția Bărăganu - Țăndărei. În urma accidentului rutier, conducătoarea auto și o femeie care se afla pe scaunul din dreapta au decedat, iar 2 copii de  5 si 7 ani au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", au transmis polițiștii.

Poliţiştii au deschis o anchetă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-a produs tragedia şi dacă au existat factori care au contribuit la producerea accidentului.

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Nicu Tatu
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