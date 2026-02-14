Când președinții americani nu zboară cu Air Force One sau nu fac călătorii cu elicopterul în Marine One, sunt plimbați într-o limuzină prezidențială poreclită "Bestia".

Ce se ştie despre "The Beast", limuzina de 1,5 milioane de dolari care transportă preşedintele SUA - Profimedia

Cântărind 9 tone și echipat cu sisteme avansate de securitate și comunicații, cel mai nou model al "Bestiei" a debutat în timpul primei administrații Trump, în 2018. Se pare că a costat aproximativ 1,5 milioane de dolari, relatează Business Insider.

Vehiculul a făcut furori în august, când președintele rus Vladimir Putin a călătorit în limuzină alături de președintele Donald Trump, în timp ce cei doi s-au întâlnit în Alaska pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

Președinții americani au fost transportaţi în limuzine Lincoln pentru cea mai mare parte a secolului al XX, până în anii 1980, când administrația Reagan a trecut la Cadillac-uri.

Cel mai recent model al limuzinei prezidențiale a fost comandat de Secret Service în 2014 și folosit pentru prima dată în 2018 de președintele Donald Trump.

Conceput să arate ca o versiune mai lungă a unui Cadillac XT6, șasiul mașinii este de fapt cel al unei camionete Chevrolet Kodiak produse de General Motors, a relatat NBC News. Vehiculul cântărește aproximativ 9 note și a costat aproximativ 1,5 milioane de dolari pentru a fi construit.

Vehiculul puternic blindat este antiglonț, rezistent la explozii și sigilat pentru a rezista atacurilor biochimice.

Deși detaliile despre măsurile de securitate ale limuzinei rămân clasificate, NBC News a relatat că vehiculul dispune de un sistem de vedere nocturnă, capacități de lansare a gazelor lacrimogene și mânere ale ușilor care pot fi electrificate pentru a preveni intrușii.

Se crede că geamurile au o grosime de 7,6 cm, iar blindajul vehiculului are o grosime de aproximativ 20 cm.

"Bestia" este dotată și cu provizii medicale, inclusiv un frigider aprovizionat cu grupa sanguină a președintelui.

Sistemul de comunicații securizat al limuzinei poate transmite codurile de lansare pentru arme nucleare.

În ziua inaugurării, agenții Serviciilor Secrete schimbă plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor pe măsură ce un nou președinte preia puterea.

