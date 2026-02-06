Alertă în Giurgiu: Deținut condamnat pentru viol, dispărut după o permisie

Autoritățile sunt în alertă după ce un deținut condamnat pentru fapte grave nu s-a mai întors la Penitenciarul Giurgiu, la expirarea unei întreruperi a pedepsei acordate din motive medicale. Bărbatul, condamnat la șase ani și opt luni de închisoare pentru viol, distrugere și lipsire de libertate, este căutat în tot județul Giurgiu, inclusiv în zona frontierei cu Bulgaria, acesta fiind al doilea caz de evadare înregistrat în mai puțin de două săptămâni.

Autoritățile au dat alarma vineri, imediat după ce au constatat evadarea. Bărbatul nu s-a întors la timp la Penitenciarul Giurgiu, potrivit Mediafax.

El a beneficiat de o întrerupere a executării pedepsei pentru trei luni din motive medicale.

Pentru a obține învoirea, deținutul a dovedit că are boli care nu pot fi tratate în închisoare. El a făcut și o solicitare privind prelungirea întreruperii, dar cererea nu a fost încă analizată.

Evadatul a fost condamnat șase ani și opt luni pentru viol, distrugere și lipsire de libertate. El a fost dat în căutare în tot județul Giurgiu. De asemenea, evadatul este căutat în zona frontierei cu Bulgaria de la Dunăre.

Al doilea evadat în mai puțin de două săptămâni

Este al doilea caz în mai puțin de două săptămâni, după ce la finalul lunii trecute un omu de afaceri turc, cunoscut drept "Sultanul Veiozelor", a evadat în zilele de permisie. Acesta primise iniţial aviz negativ pentru învoire, dar şeful penitenciarelor a aprobat personal cererea. Condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea unui polițist, milionarul ieşise de 24 de ori din penitenciar în ultimii doi ani, cam o dată pe lună. Mai mult, surse Observator confirmă că fugarul avea deja pregătită următoarea permisie, luna viitoare. Acum e dat în urmărire internaţională, iar ministerul justiţiei face anchetă la Rahova.

