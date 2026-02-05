Antena Meniu Search
Alertă de poluare cu produse petroliere pe Dunăre, la Giurgiu, după ce o barjă s-a scufundat

Incident grav pe Dunăre, la Giurgiu. O barjă s-a scufundat parţial în zona Plajei Vechi, iar la suprafaţa apei a apărut o peliculă de produse petroliere. 

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 08:48

Din fericire nu exista echipaj la bord, însă autorităţile au intervenit pentru a limita poluarea. Echipele Apelor Române au întins baraje plutitoare şi au împrăştiat materiale absorbante, pentru a opri răspândirea substanţelor periculoase.

În acelaşi timp, specialiştii au prelevat probe ca să afle ce a ajuns mai exact în apă şi cât de mare este zona afectată.

Până la aflarea rezultatelor, sectorul rămâne sub supraveghere permanentă, pentru ca poluarea pe Dunăre să nu se extindă.

barja dunare poluare giurgiu
