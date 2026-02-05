Alertă de poluare cu produse petroliere pe Dunăre, la Giurgiu, după ce o barjă s-a scufundat

Incident grav pe Dunăre, la Giurgiu. O barjă s-a scufundat parţial în zona Plajei Vechi, iar la suprafaţa apei a apărut o peliculă de produse petroliere.

Din fericire nu exista echipaj la bord, însă autorităţile au intervenit pentru a limita poluarea. Echipele Apelor Române au întins baraje plutitoare şi au împrăştiat materiale absorbante, pentru a opri răspândirea substanţelor periculoase.

În acelaşi timp, specialiştii au prelevat probe ca să afle ce a ajuns mai exact în apă şi cât de mare este zona afectată.

Până la aflarea rezultatelor, sectorul rămâne sub supraveghere permanentă, pentru ca poluarea pe Dunăre să nu se extindă.

