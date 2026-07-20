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Video Două maşini s-au făcut praf pe DN24 în Vrancea. Un copil de 12 ani şi o femeie au ajuns la spital

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.07.2026, 08:41 | Modificat la 20.07.2026, 08:41

Accident teribil, aseară, pe DN24 în judeţul Vrancea. Un copil de 12 ani şi o femeie de 48 de ani au fost răniţi şi transportaţi la spital, după ce două maşini s-au izbit puternic. Şoferii, ambii din Galaţi, nu consumaseră alcool, iar poliţiştii încearcă acum să stabilească împrejurările în care s-a produs impactul.

Doi pasageri, un minor de 12 ani şi o femeie în vârstă de 48 de ani, au ajuns la spital, după ce maşinile în care se aflau s-au lovit puternic.

Şoferii celor două vehicule, ambii din judeţul Galaţi, au fost testaţi cu aparatul etilotest, însă, rezultatele au fost negative. 

Poliţiştii fac acum cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat mai exact.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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