Accident teribil, aseară, pe DN24 în judeţul Vrancea. Un copil de 12 ani şi o femeie de 48 de ani au fost răniţi şi transportaţi la spital, după ce două maşini s-au izbit puternic. Şoferii, ambii din Galaţi, nu consumaseră alcool, iar poliţiştii încearcă acum să stabilească împrejurările în care s-a produs impactul.

Doi pasageri, un minor de 12 ani şi o femeie în vârstă de 48 de ani, au ajuns la spital, după ce maşinile în care se aflau s-au lovit puternic.

Şoferii celor două vehicule, ambii din judeţul Galaţi, au fost testaţi cu aparatul etilotest, însă, rezultatele au fost negative.

Poliţiştii fac acum cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat mai exact.