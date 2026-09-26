Blană perfectă, ochi expresivi și o alură de vedetă. Sute de pisici din România și din străinătate urcă în acest weekend pe scenă, la Oscarul Felin, unde sunt evaluate de arbitri internaționali şi concurează pentru marele trofeu. Pe lângă pisicile de rasă, la concurs participă și pisici din rasa europeană, aşa-zisele tomberoneze, care au cucerit deja vizitatorii.

După ce a fost atent analizată, Kira, o fetiţă british de patru ani, a primit nominalizare pentru best in show.

"Suntem foarte fericite. Cred că am avut mai multe emoţii eu decât Kira. Ea pare că e foarte ok. Pare că se aştepta să primească ceva. E foarte încrezătoare", a declarat Giulia Anghelescu.

Şi Hector, un motan british de 2 ani, a fost pe placul juraţilor.

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"Arbitrul a considerat că el are standardele cât mai apropiate de rasă, de ideal. Are ochii frumoşi, blăniţa, culoarea blăniţei, densitatea, picioruşele şi caracterul. Hector este cel mai premiat băieţel al meu", a declarat Elena Popescu, crescătoare de pisici british shorthair.

Nu au fost singurele vedete de pe scena Sălii Palatului.

Unele exemplare costă peste 1.000 de euro

"Se numeşte Negroni. Și este mândria felisei noastre. Este o pisicuţă care a călătorit în aproape toate ţările din Europa. a mers la multe concursuri încă de când avea 4 luni. În Olanda, în Belgia, Cehia, Polonia", a declarat Corina Vasilescu, crescătoare de pisici Maine Coon.

"El este Tristan. E campion internaţional. Este adus din Turcia, în urmă cu 3 ani. Este foarte jucăuş, călătoreşte cu maşina. Îi place să meargă la competiţii şi să stea doar pe covorul roşu", a declarat Veronica Ivan, crescătoare de pisici bengaleze.

Vizitatorii au fost impresionaţi de frumuseţea felinelor. Le-au admirat şi pozat, ba chiar unii au decis că vor să aibă acasă un exemplar. Preţul pentru un pui de pisică de rasă porneşte, însă, de la o mie de euro. Cine nu vrea să plătească, poate adopta.

"Sunt şi pisici pentru adopţie. De fiecate dată acordăm spaţiu asociaţiilor care salvează pisici pt că ne dorim să le ajutăm pe aceste pisici care au nevoie de o familie", a declarat Adrian Dragotă, președintele Felis România.

"Mi-aş mai dori o pisică. Vorbeam cu părinţii, am evaluare naţională şi dacă iau o notă mare, poate mai adoptăm un motănel", spune o fetiță.

Oscarul felin se încheie duminică seară.