Era ziua prietenului său, care făcuse 20 de ani. Nimeni nu bănuia că avea să fie şi ultima aniversare. Flavius a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un stâlp de electricitate. Atât el, cât şi amicul său au murit pe loc.

Cei doi prieteni abia îşi începeau viaţa. Doar 19 şi 20 de ani. Nu au mai apucat să se bucure de viaţă şi nici de visele lor. Accidentul violent din noaptea de vineri spre sâmbătă avea să le fie fatal.

Răpusă de durere, mama lui Flavius a postat mesaje sfâşietoare pe contul său de Facebook. „Doamne de ce mi l-ai luat Doamne?????? De ce? De ce???” “Sufletul meu Inima mea Cum să respir eu fără tine?? De ce m-ai lăsat???? Doamne de ce??”

Şi apropiaţii au transmis mesaje de condoleanţe. „Drum lin spre cer dragul meu Flavius!!!” “Dumnezeu sa l odihneasca in pace Condoleante multa putere va doresc” “Drum lin spre ingeri . Nu te voi uita niciodată scumpul meu nepotel” “Durerea este prea mare pentru a-mi găsi cuvintele!”

Articolul continuă după reclamă

“Drum lin către cer iubirea mea Îți multumesc din tot sufletul pentru tot ceea ce mi-ai oferit,m-ai făcut mereu să mă simt cea mai iubită,specială și fericită fata din lume Visam și speram la o viață întreagă alături de tine dar de acum o să trăiesc pentru tine,o sa fii îngerul meu păzitor.Nu te voi uita niciodată.Te iubesc cu toată inima mea”, a scris şi iubita băiatului.

Filmul accidentului din Petrila

Accidentul a fost semnalat în jurul orei 04:40. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Petroșani cu echipaj de descarcerare și SMURD, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara. Cele două victime au rămas încarcerate, iar salvatorii au intervenit pentru extragerea lor. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Hunedoara, la volan se afla tânărul de 19 ani, din Petrila. Primele cercetări indică faptul că acesta, cel mai probabil, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției, iar autoturismul a lovit stâlpul de electricitate.

În urma impactului au murit atât șoferul de 19 ani, cât și pasagerul său, în vârstă de 20 de ani, de asemenea din Petrila.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.