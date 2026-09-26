Votul decisiv pentru Guvernul Mureşan va avea loc miercuri, iar miniştrii vor fi audiaţi unii luni, alţii marţi. Premierul desemnat a depus în Parlament atât lista cabinetului, cât şi programul de guvernare. Fără sprijinul PSD, Guvernul Mureşan are însă şanse mici să treacă de vot. "Dacă PSD nu va vota acest guvern, se va deschide calea alegerilor anticipate", a spus Siegfried Mureşan.

Programul propus de Guvernul Mureşan include 372 de măsuri. Multe dintre ele sunt rostogolite din alte programe de guvernare. Promisiunile includ reformarea şi modernizarea companiilor de stat, reducerea numărul de parlamentari, limitarea numărul de secretari de stat sau interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat.

De asemenea, Siegfried Mureșan promite să nu introducă impozite noi și să scadă TVA-ul, fără să precizeze, însă, exact când. Pe hârtie, pare un program bine pus la punct. În practică - nu toate grupurile politice par impresionate.

De câte voturi mai are nevoie Guvernul Mureşan

Guvernul Mureşan are momentan 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233.

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"Testul adevărului, săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da PSD. PSD are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situaţia politică în care ne aflăm, iniţiind şi votând moţiunea de la începutul anului. Dacă nu vor vota acest guvern, atunci criza se va adânci", a declarat Siegfried Mureşan.

"Se deschide calea anticipatelor şi vom merge către decizia poporului aşa cum este normal într-o democraţie", spune şi Cătălin Drulă, ministrul propus din partea USR.

Cum arată Guvernul propus de Mureşan

Siegfried Mureşan păstrează numărul actual de ministere. Are câte un vicepremier de la PNL, USR şi UDMR, fiecare cu portofoliu. Mircea Abrudean, Radu Miruţă şi Tanczos Barna vor conduce ministerele Afacerilor Interne, Apărării Naţionale, respectiv Agriculturii.

Alexandru Nazare şi Diana Buzoianu şi-ar păstra funcţiile în Guvernul Mureşan. Ministerul Sănătăţii ar trece la PNL, sub conducerea Oana Gheorghiu, o apropiată a lui Ilie Bolojan. În timp ce Sebastian Burduja s-ar întoarce la Energie.

Surpriza vine la Justiţie, singurul minister care va fi condus de un independent: judecătoarea Andreea Chiş, fost membru CSM. În total, PNL primește 7 portofolii, USR 5, UDMR 3.

"Susţinem că niciun impozit, nicio taxă să nu fie majorată în perioada următoare. Să reducem TVA-ul la 19% imediat ce acest lucru este posibil", a declarat Tánczos Barna.

Siegfried, premierul desemnat: Obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027. Cât ne vom permite, răspunsul îl vom putea da la final de an.

Dar aţi solicitat date de la Ministerul de Finanţe? În situaţia actuală, cât ne-am permite să alocăm pentru indexarea pensiilor? 5%, 7%? Mai puţin?

Siegfried, premierul desemnat: Datele de la Ministerul Finanţelor, în momentul de faţă arată mult mai bine decât în urmă cu un an de zile.

Deci până acum nu există o simulare făcută pe datele economice din prezent pentru a vedea cu cât ne permitem indexarea?

Siegfried, premierul desemnat: Cu cât exact vom putea creşte pensiile la începutul anului următor, vă vom spune la finalul acestui an.

Audierile în Comisii, luni şi marţi

Cu alte cuvinte, momentan există intenţia, nu şi soluţia. Opt dintre miniştri propuşi vor fi audiaţi luni în comisiile parlamentare. Ceilalţi opt - marţi. Premierul desemnat a solicitat ca audierile să dureze 60 de minute, nu 30 ca până acum.