Dragostea pe internet le-a adus venituri de 300.000 de lei. Doi soţi din Dâmboviţa "au dat lovitura"

Au căutat dragostea pe internet, dar au căzut într-o capcană care i-a costat zeci de mii de lei. Doi soţi din Dâmboviţa, de 30, respectiv 32 de ani, sunt acuzaţi că au pus la punct o schemă de şantaj prin care ar fi obţinut peste 300.000 de lei de la mai multe victime.

Potrivit anchetatorilor, cei doi postau anunţuri pe site-uri matrimoniale şi îi atrăgeau pe cei interesaţi în ipostaze intime. Totul era înregistrat, iar imaginile deveneau apoi instrumente de şantaj. Victimele erau amenințate că filmările vor fi făcute publice dacă nu plătesc.

Şapte persoane au picat în plasa lor şi au dat bani, ca să evite expunerea. Mai grav, suspecţii ar fi continuat activitatea infracţională chiar şi din spatele gratiilor, cu ajutorul unei femei de 29 de ani.

Cei doi soţi sunt cercetați în continuare în stare de detenţie, iar presupusa complice a fost reţinută pentru 24 de ore.