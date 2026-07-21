Mașinile sunt tot mai inteligente, iar șoferii, tot mai siguri pe ele. Specialiștii avertizează însă că prea multă încredere în tehnologie ne poate pune în pericol pe șosea. Unele funcţii pot distrage atenţia conducătorilor auto şi astfel se poate produce un accident.

"Am activat autopilotul, mașina știe sa păstreze viteza legală, fără să-ti iei amendă, ține banda centrat și dacă are și o mașină în fața noastră, ar frâna și s-ar adapta la viteză ei. Ea conduce singura acum, tu nu ai mâinile pe volan. Da, conduce singură.", spune un şofer.

Mașinile devin din ce în ce mai inteligente. Văd pietonii și vehiculele din jur, frânează în caz de urgență și chiar parchează singure. Unele sisteme merg însă și mai departe: îi sancționează pe şoferi.

"O să frâneze acum la semafor, oare? Frânează la semafor, începe să ţipe la mine pentru a pune mâna pe volan. Dacă nu aș pune mâna, mi-ar da un avertisment și mi-ar da o penalizare. Ce fel de penalizare? Dacă primești 5 penalizări într-o săptămână, nu mai ai voie să folosesti sistemele de siguranță. Timp de o săptămâna. Dar au implementat și un mod de a te ierta, la fiecare săptămână în care nu ți iei vreo penalizare, se scad din penalizări.", adaugă şoferul.

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Andu testează constant cele mai noi sisteme de asistență. Pe autostradă le folosește permanent, însă în oraș preferă să fie mult mai prudent.

"Lumea trebuie să fie conștientă că momentan tehnologia te ajută, nu conduce singură.", adaugă un alt şofer.

Andu Babaian, administrator comunitate maşini electrice: Multe din sisteme sunt pasive.

Reporter: Care te-au ajutat cel mai mult până acum?

Andu Babaian, administrator comunitate maşini electrice: Close controlul, adică să ţină distanţa şi banda, să ţină maşina centrată. Ajută pentru odihna controlului, cât şi pentru siguranţa pasagerilor.

Mulţi conducatori auto apreciază ajutorul oferit de tehnologie.

Şofer: Drumurile sunt cum sunt, dar avem siguranţă.

Reporter: Eşti sigur pe tine când ești la volan?

Şofer: Da, da. Am senzori atât pe față cât și pe spate, camera care mă ajută și la parcări și așa să efectuez manevre.

Aşa se simt nouă din zece şoferi, potrivit unui studiu internaţional. În schimb, doar unul din doi experţi în siguranță rutieră împărtășesc această opinie.

"Se consideră a fi in siguranţă, face pentru mine tehnologia. Stăm şi ne întrebăm care mai este rolul conducătorului auto?", menţionează Sorin Ene, specialist conducere defensivă.

Nu mașina este problema, spun experții. 30% dintre specialiștii chestionați spun că folosirea greșită a sistemelor de asistență este principalul motiv al accidentelor, iar 24% consideră că unele funcții pot distrage atenția.

Anul trecut, pe şoselele din România au fost înregistrate 4.000 de accidente rutiere. 1.300 de oameni şi-au pierdut viaţa.