Cine e românca din spatele costumelor purtate de dansatorii Shakirei, în spectacolul final de la Cupa Mondială

Spectacolul din finala Campionatului Mondial a avut o contribuţie românescă. Dansatorii Shakirei au purtat costume semnate de o creatoare de modă din România. Rafaela Pestrițu este designerul din spatele creaţiilor spectaculoase, iar colaborarea i-a adus o provocare pe măsură. A povestit chiar ea într-un interviu pentru Observator.

Show-ul spectaculos al Shakirei din finala World Cup a fost urmărit de o planetă întreagă. Dansatorii celebrei cântăreţe au strălucit în ţinute cu o semnătură românească: Rafaela Pestriţu.

"Echipa de styling a Shakirei mi-a scris să creez 40 de ţinute pentru dansatori. Dar eu mai colaborasem cu ei iniţial şi pentru turneul ei din America şi de data asta a fost foarte intens, pentru că am avut o singură săptămână să creăm aceste ținute. Şi vă daţi seama, sunt destul de complexe, necesită foarte mult lucru manual", spune Rafaela Pestriţu, designer.

Designerul a muncit non stop ca să facă ţinutele spectaculoase

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Toată familia s-a implicat în proiect.

"Cred că le-am trimis sute sute de schițe. Tot timpul trebuiau trimise la FIFA, mici schimbări, mici detalii. La 5 dimineața mă sunau că este și fusul orar America. Eu tot timpul mixez diferite imprimeuri, diferite culori la care nu te gândeşti neapărat că funcţionează împreună. Este vorba despre această tehnică de imprimeu care se numește Troploil, o iluzie , un colaj de mai multe detalii de blug prelucrate, desenate, este şi parte din brandul meu", mai spune aceasta.

Rafaela Pestrițu are 31 de ani şi este din Slatina. A studiat în Londra, la prestigioasa școală Central Saint Martins. A colaborat cu Versace sau Iris van Herpen. În 2022 şi-a lansat propriul brand şi şi-a prezentat colecţiile la London Fashion Week. Hainele create de ea au fost purtate de staruri de top.

"Am făcut foarte multe ținute pentru vedete din America. Christina Aguilera am făcut, Charlie XCX, Tyla, Kylie Minogue. Sunt, dar sunt destul de multe, de câte ori lucrezi pentru un cast, pentru o celebritate, nu ți se impune ceva, dar îți dau o direcție. Spre exemplu, Aguilera a vrut să fie sirenă odată, XCX a vrut sa fie gândac, au tot felul de chestii din astea pe care eu le iubesc, fiindcă îmi pun creativitatea să lucreze", spune designerul Rafaela Pestriţu.

Designerul va prezenta în curând o colecţie şi la Bucharest Fashion Week.