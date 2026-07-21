Unul dintre cele mai frumoase parcuri din Transilvania ascunde un secret pentru turiștii şi localnicii îl descoperă cu încântare din întâmplare. O colonie de broaşte țestoase de toate dimensiunile.

Zeci de ţestoase sunt surpriza ascunsă în apele lacului Noua din Braşov. În zilele însorite, purtătoarele de carapace ies din stuf şi se adună în zona podului cu un interes: să primească firmituri de pâine şi covrigi de la turişti şi localnici.

Suntem pe podul către insula lacului de agrement Noua şi acesta este locul din care se vede cel mai bine colonia de broaşte ţestoase.

Parcul de agrement Noua şi lacul din inima lui sunt la poalele masivului Postăvarul. Colonia de țestoase este doar una din surprizele de acolo.

Articolul continuă după reclamă

"Nouă ne place foarte mult, venim des aici, e prima dată când vedem atât de multe broscuțe. De obicei sunt mai puține". "O chestie inedită, rareori găseşti în libertate aşa multe broscuţe care trăiesc în habitatul lor", spun oamenii.

Proprietarii le-au abandonat

Povestea coloniei este, de fapt, povestea unui orfelinat de țestoase: proprietarii le-au cumpărat de la un petshop când aveau carapacea de patru centimetri, dar când au crescut nu le-au mai putut păstra.

"Riscul este unul major deoarece broaștele țestoase care se cumpără din pet-uri fac parte din specii invazive care nu sunt autohtone și aruncându-le în lac, teoretic și numărul acestora fiind mai mare decât al broaștelor autohtone, cele invazive le vor înlocui treptat", a declarat Roger Rois, specialist Zoo Braşov.

În câțiva ani, puiul de ţeastoasă creşte mult, la fel dimensiunea acvariului şi cheltuielile proprietarului. Stăpânii lor le eliberează în parcul Noua sau, pe ascuns, în lacul de la Zoo.

"Este interesant, mie îmi plac reptilele, sunt pasionat crescător de reptile, doar că reprezintă o problemă aceste țestoase fiindcă sunt invazive, sunt din America de Nord", spun oamenii.

Ca să nu ai surprize, biologii te sfătuiesc să afli totul despre animalul de companie dorit înainte să îl cumperi.