Trei persoane au murit infectate cu hantavirus, în Venezuela. Alte două sunt suspectate

Ministerul Sănătății din Venezuela a anunțat că trei persoane au murit infectate cu hantavirus, în statul Anzoategui, aflat în estul ţării.

Alte două decese, ambele vizând cadre medicale din statul Barinas, nu au legătură cu cazurile confirmate din statul Anzoategui şi fac în continuare obiectul unei anchete, a adăugat acelaşi minister într-un comunicat, adăugând că aceste cazuri izolate nu reprezintă un risc pentru sănătatea comunităţii.

Ce spune Ministerul Sănătăţii

"Virusul este transmis de rozătoare în zone rurale şi agricole, în principal prin inhalarea unor microparticule de urină, fecale şi salivă în spaţii închise. Nu există dovezi ştiinţifice privind transmiterea hantavirusului de la om la om în ţara noastră", a precizat Ministerul Sănătăţii din Venezuela.

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Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a anunţat luna trecută încheierea intervenţiei sale sanitare legate de epidemia de hantavirus asociată cu o navă de croazieră, la aproape două luni după ce acest virus a ucis trei pasageri.

Tulpina virală Anzi, implicată în acel focar epidemiologic, este singura varietate cunoscută de hantavirus care se poate transmite de la om la om prin contact apropiat şi prelungit.