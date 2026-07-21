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Video O nouă instituţie a statului atacată cibernetic. Hackerii au fost deja arestaţi

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.07.2026, 07:34 | Modificat la 21.07.2026, 07:36

Pagubă uriaşă pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov.

Doi indivizi au fost arestaţi preventiv 30 de zile, după ce au atacat cibernetic serverul care găzduieşte site-ul instituţiei.

Cum au acţionat hackerii

Hackerii s-au folosit de două identităţi false, pentru a-i păcăli pe mai mulţi reprezentanţi ai unor firme să le furnizeze diferite mărfuri, primind în schimb bilete la ordin fără acoperire. Pentru a limita efectele, site-ul a fost oprit şi nu mai poate fi accesat.

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Experţii lucrează la identificarea şi remedierea tuturor problemelor, astfel încât să fie repus în funcţiune.

Redactia Observator
Redactia Observator
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