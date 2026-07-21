Video O nouă instituţie a statului atacată cibernetic. Hackerii au fost deja arestaţi
Pagubă uriaşă pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov.
Doi indivizi au fost arestaţi preventiv 30 de zile, după ce au atacat cibernetic serverul care găzduieşte site-ul instituţiei.
Cum au acţionat hackerii
Hackerii s-au folosit de două identităţi false, pentru a-i păcăli pe mai mulţi reprezentanţi ai unor firme să le furnizeze diferite mărfuri, primind în schimb bilete la ordin fără acoperire. Pentru a limita efectele, site-ul a fost oprit şi nu mai poate fi accesat.
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Experţii lucrează la identificarea şi remedierea tuturor problemelor, astfel încât să fie repus în funcţiune.
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