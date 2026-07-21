Avertizare cod roșu de inundații pentru râuri din Prahova și Dâmbovița. A fost emis mesaj Ro-Alert

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marți seara, o avertizare cod roșu de inundații pentru rârui din județele Prahova și Dâmbovița.

Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Olt, Ialomița, Argeș și Siret.

Cod roşu de inundaţii

Astfel, hidrologii spun că sunt posibile depășiri ale cotelor de apărare.

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De miercuri, de la ora 03:00 – până la ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin amonte S.H. Prahova (judeţul Prahova) este cod roșu de inundații.

Având în vedere situația dramatică din ultimele zile cauzată de inundațiile din Prahova, ISU Prahova a trasmis mesaj Ro-Alert pentru Codul Roșu Hidrologic cu valabilitate până miercuri, la la ora 12:00.