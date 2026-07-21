Alertă în Marea Neagră! O navă plină cu gaz inflamabil arde de aproape 24 de ore în apropiere de Sfântu Gheorghe, iar marinarii spun că au fost atacaţi de drone. Echipajul a fost scos din vasul complet distrus după o operaţiune de salvare riscantă. Ministerul Apărării Naţionale investighează incidentul grav, pe care preşedintele Nicuşor Dan îl pune pe seama războiului dintre Rusia şi Ucraina. Cele două ţări sunt în plină ofensivă pe Marea Neagră de peste o săptămână.

Nava încărcată cu 4.000 de litri de GPL a luat foc şi a explodat aproape de miezul nopţii. Cei 17 membri ai echipajului de pe vasul sub pavilion liberian au lansat imediat semnalul SOS.

"Am auzit un zgomot puternic. După cinci secunde, oamenii au început să ţipe. Atunci am început să ne mobilizăm. Am ieşit pe punte şi am văzut părţi distruse.", explică Aleksandre Megrelidze, membru al echipajului.

Nava încărcată cu 4.000 de litri de GPL a luat foc şi a explodat aproape de miezul nopţii

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Flăcări mari au cuprins în câteva minute aproape toată nava. Din cauza focului, salvatorii nu s-au putut apropia.

"În zona indicată a fost trimise două ambarcaţiuni şi au reuşit să arunce două plute.", precizează Daniel Năstase, purtător de cuvânt ISU Tulcea.

"Toţi cei 17 memebri ai echipajului au fost evacuaţi. Trei persoane rănite au fost transportate în portul Sulina unde au fost prelute de echipajele medicale.", spune Irina Dițu, purtător de cuvânt ANR.

"Doi dintre ei reprezintă arsuri sub 40% din suprafaţa corporală. Celălalt este un policontuzionat cu multiple plăgi la nivelul intregului corp.", precizează Tudor Năstăsescu, manager Spital Judeţean Tulcea.

Nava plecase din Egipt şi trebuia să ajungă în Ucraina

Nava plecase din portul Alexandria, din Egipt, şi trebuie să ajungă la Reni, în Ucraina. Marinarii spun că au fost atacaţi în largul Mării Negre, la 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe şi patru kilometri de apele noastre teritoriale, în zona economică exclusivă a României.

Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan.

Războiul pe mare dintre Ucraina şi Rusia s-a înteţit în ultimele zile. Armata Kievului a atacat zeci de nave din flota fantomă a Moscovei, iar weekendul trecut, ruşii au bombardat o navă care transporta cereale ucrainene. 10 oameni au murit în acest atac.

Marinarii spun că au fost atacaţi în largul Mării Negre, la 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe

Oficial, radarele MApN nu au detectat nicio dronă aeriană în zona navei liberiene, dar asta nu exclude categoric un atac din aer ori cu o dronă marină. Membrii echipajului au declarat că focul a pornit de la camera motoare. Ori aceasta este ţinta principală în cazul unei agresiuni.

"Primul atac a fost în zona de acomodare, apoi în camera motoarelor. Şi când ne pregăteam să plecăm, trei ore mai târziu a fost al treilea atac.", adaugă Aleksandre Megrelidze, membru al echipajului.

"Este distrusă total puntea comandantului, s-au lovit, şi sala masinilor, nava a luat foc imediat. Noi avem sursele noastre de la echipaj. Sunt foarte speriaţi.", menţionează Adrian Mihalcioiu, lider ITF România.

Nava care arde şi acum este monitorizată de armată.

"MApN are pregătite un elicopter IAR-330 Puma Naval, precum și două nave militare ale Forțelor Navale Române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate.", explică colonel Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN.

Până să afle de ce a explodat nava cu GPL în apropiere de Sfântu Gheorghe, autorităţile trebuie să afle vinovatul pentru un alt incident grav. La începutul lunii trecute, o dronă marină s-a autodetonat în Portul Constanța în apropierea unui terminal petrolier. Ţara noastră are o lege pentru doborârea dronelor care intră pe teritoriul naţional. Armata susţine, însă, că marja de acţiune este limitată în zona de graniţă. Trebuie să evite posibilitatea ca proiectilele sau resturile dronei să cadă în Ucraina să provoace victime în Dobrogea.