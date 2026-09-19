Prima sentință în cazul crimei de la Cenei. Copilul de 15 ani acuzat că l-a ucis pe Mario, prietenul său de aceeași vârstă cu el, va fi închis într-un centru de detenție pentru minori. Mai mult, părinții lui trebuie să plătească familiei victimei daune morale de peste un milion de euro.

Băiatul de 15 ani a fost condamnat pentru omor și își va petrece următorii 15 ani într-o închisoare pentru minori. În plus, el și părinții lui trebuie să plătească familiei lui Mario daune morale de peste 1 milion de euro.

Celălalt adolescent de 15 ani, judecat pentru favorizarea făptuitorului și profanare de cadavre, nu va ajunge într-un centru de detenție. Tribunalul Timiș a impus un program de asistare zilnică pentru 6 luni. Și în cazul lui au fost stabilite daune morale pe care trebuie să le achite împreună cu cel condamnat pentru omor.

În ceea ce îl privește pe băiatul de 13 ani, care a participat activ la crimă, ancheta penală a fost clasată, iar băiatul dus într-un centru specializat. Decizia tribunalului Timiș nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs, care se va judeca la Curtea de Apel din Timișoara.

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Vă reamintim, crima de la Cenei, care ne-a șocat pe toți, a avut loc la începutul acestui an. Potrivit procurorilor, adolescentul de 15 ani și cel de 13 l-au atacat pe Mario. Ulterior, împreună cu tânărul de 15 ani, ar fi încercat să ascundă fapta și să scape de cadavru.