După aproape patru ani de la cutremurele care au lăsat mai multe familii din Aninoasa, judeţul Hunedoara, fără case, oamenii se pregătesc să se mute în locuinţe noi. Cinci blocuri s-au construit pentru familiile evacuate din fostele colonii, iar autoritățile spun că primele trei imobile sunt aproape gata. Mutarea ar urma să înceapă în luna octombrie, iar cei mai mulţi o aşteaptă cu sufletul la gură.

Aşa arată viitoarele locuinţe ale familiilor evacuate din fostele colonii avariate din localitatea Aninoasa, judeţul Hunedoara, afectate de cutremure în urmă cu aproape 4 ani. Trei din cele cinci blocuri construite sunt deja gata.

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100 de apartamente pentru oamenii afectaţi de cutremure

În total vor fi 100 de apartamente, iar cei care vor locui aici vor plăti o chirie modică de 15-20 de lei pe lună.

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"Locuinţe sociale care se vor repartiza cu prioritate cetăţenilor care locuiesc în locuinţele afectate de cutremure", a declarat Nicolae Dunca, primarul oraşului Aninoasa.

Investiția se ridică la aproximativ 9 milioane de euro, bani veniţi de la Guvernul României. Între timp, în aceşti ani, 58 de persoane, care au fost evacuate din casele afectate de cutremure, au trăit în containere. Primăria a suportat costurile pentru utilităţi, care s-au ridicat la peste 1 milion de euro. Condiţiile au fost însă dificile.

Aproape patru ani petrecuţi în containere

Localnică: E greu. De exemplu, am maşină, trebuie să punem apă, scoatem apa.

Reporter: Toaletă aveţi?

Localnică: Avem aici. Ieşim din containere. În curte, cum ar fi.

Reporter: Sunt condiţii grele?

Localnică: Grele, foarte grele.

În toţi aceşti ani, oamenii au trecut prin veri caniculare, greu de suportat, şi ierni în care au îngheţat în containere. Acum, abia aşteaptă să se mute în noile locuinţe. Alte 40 de persoane au ales să rămână în locuinţele afectate de cutremure.

Unii localnici au refuzat să plece din casele afectate

"Nu am vrut să mă duc acolo. Totuşi e casa cumpărată şi am zis că stau în ea, până îmi dă repartiţie să mă mut la bloc. Am făcut cerere. Dacă mi-ar da cumva la etajul 1 ar fi minunat", a precizat o persoană.

"Nu îmi plac alea (n.r. casele container). Am fost, nu îmi plac. E ca un vagon", a adăugat altă persoană.

Vă reamintim că sute de localnici din Aninoasa au fost afectaţi în urma cutremurelor din februarie 2023. Multe dintre casele vechi de peste 100 de ani au fost atât de şubrezite încât nu mai sunt sigure pentru locuit. Oamenii au fost evacuaţi de urgenţă şi au plecat pe unde au putut. Pe la rude, prieteni, sau în containerele puse la dispoziţie de autorităţi. Cei care au refuzat însă să plece şi sunt proprietari pe locuinţe, deşi ar putea fi în pericol, nu pot fi obligaţi să se mute.