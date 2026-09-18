Val de aer polar peste România. Temperaturile scad cu până la 10 grade și vin primele ninsori

Un val de aer polar va coborî din nordul continentului spre estul și sud-estul Europei și va ajunge și în România. Răcirea vremii se va resimți puternic de la începutul săptămânii viitoare, iar temperaturile ar putea coborî cu până la 10 grade sub valorile normale pentru această perioadă. Schimbarea va fi una bruscă. După un weekend cu temperaturi peste mediile climatologice, de luni, 21 septembrie, valorile termice vor începe să scadă, iar marți și miercuri vremea va deveni rece în mare parte din țară. La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsoare, iar pe crestele înalte vântul va putea sufla cu rafale de până la 90 km/h.

Un val de aer polar va coborî din nordul continentului spre estul și sud-estul Europei și va ajunge și în România. Răcirea vremii se va resimți puternic de la începutul săptămânii viitoare, iar temperaturile ar putea coborî cu până la 10 grade sub valorile normale pentru această perioadă.

Schimbarea va fi una bruscă. După un weekend cu temperaturi peste mediile climatologice, de luni, 21 septembrie, valorile termice vor începe să scadă, iar marți și miercuri vremea va deveni rece în mare parte din țară. La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsoare, iar pe crestele înalte vântul va putea sufla cu rafale de până la 90 km/h.

Aerul polar ajunge în România. Temperaturile scad puternic

Masa de aer rece va avansa treptat din nordul Europei spre sud și sud-est, iar până la mijlocul săptămânii viitoare va ajunge inclusiv în zona Mării Mediterane. În România, cele mai importante scăderi de temperatură sunt așteptate în estul și nordul țării. În unele regiuni, valorile termice ar putea fi cu până la 10 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă.

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Episodul de vreme rece se va menține până spre finalul săptămânii viitoare. Cele mai importante abateri termice sunt prognozate în jumătatea estică a continentului.

Schimbarea este favorizată și de dinamica vortexului polar. În anumite condiții atmosferice, nuclee de aer foarte rece se pot desprinde din regiunile arctice și pot coborî spre latitudini mai joase, ceea ce poate duce la scăderi accentuate ale temperaturilor în Europa.

Luni, 21 septembrie: ploi și temperaturi în scădere

Luni, valorile termice vor scădea în majoritatea regiunilor, mai ales în vestul, nordul și centrul țării. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Ploi locale sunt așteptate și în Crișana, iar izolat și în celelalte regiuni.

La munte, la altitudini mari, vor apărea precipitații mixte. Pe alocuri sunt posibile descărcări electrice și cantități de apă de peste 10-15 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 45-60 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în Moldova și 31 de grade în sud-vestul Munteniei. Minimele vor coborî până la 3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 15 grade pe litoral.

Marți, 22 septembrie: vremea se răcește accentuat

Marți, vremea se va răci puternic în cea mai mare parte a țării. Va ploua în majoritatea regiunilor, iar local cantitățile de apă pot fi însemnate. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate din nou precipitații mixte.

Pe alocuri vor exista descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări mai ales în sud-vestul, vestul, nordul și centrul teritoriului, cu rafale de 45-60 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 23 de grade, iar minimele se vor situa între 2 și 12 grade.

Miercuri, 23 septembrie: lapoviță și ninsoare la peste 1.800 de metri

Miercuri, vremea va fi rece pentru această perioadă în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, precum și la munte.

În aceste regiuni vor fi înnorări și ploi, iar pe alocuri se pot acumula 15-25 l/mp. La altitudini de peste 1.800 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. În Muntenia și Dobrogea sunt posibile izolat descărcări electrice.

Vântul va sufla puternic la munte, iar pe creste rafalele pot ajunge la 70-90 km/h. Intensificări ale vântului vor apărea și în extremitatea de sud-vest, local în regiunile estice și sud-estice.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 13 și 21 de grade, cu cele mai mici valori în estul Transilvaniei și nordul Moldovei. Minimele vor fi cuprinse, în mare parte, între 3 și 11 grade.

Ce este vortexul polar

Vortexul polar este un ciclon întins pe o zonă vastă și permanentă de joasă presiune care este formată din aer foarte rece la altitudini mari, în troposfera superioară și în stratosferă. Are nucleu rece, se formează deasupra regiunilor polare și este generat de dezechilibrul radiativ dintre Ecuator și polul respectiv.

Vortexul formează o mișcare de rotație a curentului de aer și se deplasează în jurul Polului Nord și Polului Sud. La Polul Nord, se deplasează în sensul invers al acelor de ceasornic, adică de la vest la est, în timp ce la Polul Sud este în sens orar.

Vortexul se formează în timpul iernii, din cauza lipsei radiației solare la poli, ceea ce creează un deficit termic. În aceste condiții, aerul rece și dens se contractă și coboară, generând o presiune scăzută în troposfera superioară și stratosferă. Intensitatea maximă a vortexului este atinsă în timpul iernii polare, atunci când contrastul termic dintre ecuator și poli este cel mai accentuat.