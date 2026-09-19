"Jos PSD", dar fără PSD nu trece Guvernul. Pronosticul lui Grindeanu pentru Mureşan: Din start a început prost

Sorin Grindeanu spune că PSD va decide luni dacă susține sau nu Guvernul condus de Siegfried Mureșan, însă șansele unui vot favorabil sunt, în acest moment, reduse. Liderul social-democraților cere mai întâi un program de guvernare și susține că partidul său nu este interesat de negocieri privind o eventuală rotativă la Palatul Victoria. În cazul în care noul Executiv va continua politicile promovate de Ilie Bolojan, Grindeanu avertizează că PSD nu va acorda cele 127 de voturi ale parlamentarilor săi.

Sorin Grindeanu a anunțat, vineri seară, la Antena 3 CNN, că a convocat pentru luni o ședință a Biroului Permanent Național al PSD, în care social-democrații vor analiza situația creată după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Președintele PSD susține că partidul nu va lua o decizie înainte să vadă programul de guvernare cu care Mureșan va încerca să obțină votul Parlamentului.

"Am convocat luni o ședință a Biroului Permanent Național, unde, împreună cu colegii mei, vom analiza absolut toate lucrurile, astfel încât să spunem în mod transparent care este decizia noastră", a declarat Sorin Grindeanu.

Articolul continuă după reclamă

Grindeanu: "Ar trebui să existe argumente extrem de solide pentru a vota acest Guvern"

Liderul PSD afirmă că, după reacțiile pe care le-a primit din interiorul partidului, premierul desemnat ar trebui să vină cu argumente puternice pentru a-i convinge pe social-democrați să susțină noul Executiv.

"Dacă este să mă iau după reacțiile colegilor mei, lăsând la o parte părerea mea personală, ar trebui să existe argumente extrem de solide, și nu pentru PSD, ci pentru români, astfel încât să votăm acest Guvern", a spus Grindeanu.

Acesta a criticat faptul că primele discuții publice după desemnarea lui Siegfried Mureșan s-au concentrat, în opinia sa, asupra unei eventuale rotative la conducerea Guvernului.

"Din start s-a început prost. Am văzut o conferință de presă în care domnul Mureșan spunea că încep negocierile despre rotative și așa mai departe. Pe noi ne interesează un program de guvernare bun pentru România, bun pentru români, care să schimbe direcția proastă în care România merge de un an și aproape jumătate", a declarat liderul PSD.

Grindeanu a acuzat fosta guvernare condusă de Ilie Bolojan de scăderea puterii de cumpărare, reducerea investițiilor străine directe și scăderea consumului. Acestea reprezintă evaluările politice ale liderului PSD asupra situației economice.

PSD respinge discuția despre o rotativă înaintea programului de guvernare

Sorin Grindeanu insistă că negocierile pentru funcții sau pentru o eventuală alternanță la conducerea Executivului nu reprezintă o prioritate pentru PSD.

"Prima oară au venit cu rotativa, înainte de programul de guvernare. Eu cred că pe români îi interesează să vadă, în sfârșit, că se schimbă această direcție pe care noi o considerăm greșită", a spus președintele PSD.

Grindeanu a amintit și programul în zece puncte prezentat anterior de social-democrați și transmis celorlalte partide. Printre temele invocate se află reforma administrației, fiscalitatea și sistemul de taxare.

"Eu cred că acela ar putea fi un foarte bun punct de plecare. Vorbim acolo despre reforma administrației, lucruri care țin de o altă modalitate de taxare și fiscalizare, lucruri care pot fi dezbătute. Aceste lucruri sunt mai importante pentru români decât rotativa", a declarat Grindeanu.

Grindeanu, ironii la adresa lui Mureșan după mesajele "Jos PSD"

Liderul social-democraților a remarcat și schimbarea de ton față de PSD, în condițiile în care Siegfried Mureșan are nevoie de voturi suplimentare în Parlament pentru învestirea Guvernului.

"Pare că ceea ce a fost sloganul de peste vară, de pe Facebook, al domnului Mureșan, cel cu "Jos PSD", pentru că altceva nu am văzut în această vară, pare să fie dat deoparte în aceste zile. Suntem un partid serios, care vrea binele României, iar luni vom analiza toate opțiunile", a transmis Grindeanu.

Președintele PSD a precizat că poate vorbi doar în numele celor 127 de parlamentari social-democrați și că fiecare dintre celelalte formațiuni își va stabili propria poziție în privința Guvernului Mureșan.

Grindeanu a reamintit că PSD a decis în urmă cu câteva săptămâni să nu susțină un Guvern din care nu face parte. Totuși, partidul va analiza programul prezentat de premierul desemnat înainte de a lua hotărârea finală.

"Dacă merg pe linia Bolojan, să nu contacteze PSD"

Sorin Grindeanu susține că există două variante pentru decizia de luni: fie PSD va adopta o poziție categorică, fie va lăsa deschisă posibilitatea continuării dialogului cu partidele care încearcă să formeze majoritatea.

"Vom lua această decizie luni. Poate să fie una tranșantă, așa cum îmi doresc eu, sau una care să necesite continuarea unui posibil dialog cu cei care vor să facă majoritatea", a explicat acesta.

Liderul PSD a transmis însă că sprijinul social-democraților este puțin probabil dacă programul viitorului Executiv nu schimbă politicile fostei guvernări.

"România are nevoie de un Guvern stabil, România are nevoie de stabilitate, dar nu de orice Guvern și nu de orice prim-ministru. Nu faci un Guvern doar de dragul de a face un Guvern sau pentru trucuri politice de tipul "stăm noi șase luni, stați voi șase luni", a declarat Grindeanu.

Mesajul său pentru PNL, USR și UDMR, partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan, a fost unul direct.

"Vrem să vedem care sunt propunerile celor trei partide pentru a îmbunătăți viața românilor. Dacă propun aceleași lucruri pe care le-a făcut Ilie Bolojan în ultimul an și ceva, le spun de pe acum să nu se mai deranjeze să contacteze PSD, pentru că nu vom vota așa ceva", a adăugat preşedintele PSD.

Grindeanu crede că Guvernul Mureșan ar putea pica la vot

Întrebat despre șansele premierului desemnat de a obține majoritatea în Parlament, Sorin Grindeanu a anticipat că Guvernul Mureșan ar putea primi foarte puține voturi. Este însă o estimare politică a liderului PSD, înainte ca social-democrații și celelalte formațiuni să își stabilească pozițiile finale.

"Eu cred că acest Guvern va pica cu unul dintre cele mai mici numere de voturi din istoria postrevoluționară", a afirmat Grindeanu.

El a precizat că, odată adoptată o decizie în partid, cei 127 de parlamentari PSD vor urma aceeași linie.

"Dacă noi vom decide să votăm un Guvern, ceea ce este puțin probabil, vor vota toți cei 127 de parlamentari PSD. De asemenea, în cazul pe care îl văd absolut posibil, să nu votăm, toți cei 127 nu vor vota", a concluzionat Sorin Grindeanu.