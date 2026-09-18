Masculinitatea, vulnerabilitatea și sănătatea mintală au fost în centrul unui interviu acordat Observator 16 de psihoterapeutul Andreea Șăulean. Specialista a vorbit despre motivele pentru care bărbații ajung la terapie, dificultatea de a-și exprima emoțiile și presiunea de a părea puternici chiar și în momentele dificile.

Prezentator: Cum ajunge un bărbat din generația de azi la psiholog? Dacă provocările sunt mai mari?

Andreea Șăulean: În cabinet clar nu e pentru toată lumea și nu orice bărbat ajunge la momentul potrivit. De cele mai multe ori vorbim de o criză relațională. Relația cu copiii... Bărbații sunt puși în fața faptului de a fi un model, de a învăța. E dificil de gestionat și lumea interioară, emoțiile cu care se confruntă în acea etapă de viață.

Prezentator: E adevărat că sunt emoții diferite între femei și bărbați și că bărbații reușesc cumva să fie mai puternici în momente grele?

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Andreea Șăulean: E un mesaj pe care generațiile părinților l-au auzit: trebuie să ne descurcăm indiferent de situație și, dacă nu lași să te afecteze, cu atât mai bine. Dar nu e despre asta, ci a ne înțelege lumea interioară. A putea avea un vocabular emoțional ajută foarte mult să gestionăm situațiile, modul în care ne simțim legat de acea etapă, iar terapia vine și leagă cumva ce se întâmplă acum cu mine, cum mă simt și ce pot face mai departe.

Prezentator: Cu ce te ajută, de fapt, această exprimare, să lași vulnerabilitatea să fie parte din viața ta?

Andreea Șăulean: Deschiderea de a vorbi despre problemele tale, de a te uita la ele. Diferența e că bărbații se pot izola sau distrage cu alte activități și, pentru mulți, funcționează foarte bine sportul. În fond, vorbim despre o înțelegere mai bună a vieții noastre interioare.

Prezentator: Dar momentul în care îți dai seama că nu mai poți rezolva... și nu reușești să-ți depășești problemele e punctul în care trebuie să mergi la terapie ca bărbat?

Andreea Șăulean: Bărbații mai tineri vin și proactiv și asta e o veste bună. Vor să se depășească profesional și e bine, pentru că au nevoie de această cunoaștere: cum se pot motiva sau autodepăși. Pe de altă parte, în momentul în care ne confruntăm cu o criză, bărbații mai tineri pot vedea în psiholog un profesionist care îi ajută să înțeleagă și să găsească acea claritate de care au nevoie pentru a rezolva o situație, pentru că, în fond, majoritatea își doresc să rezolve ceva.

Prezentator: Pentru cei mai maturi care au acasă băieți în etapa de formare, care e, de fapt, expresia? Cum gestionezi corect asta, ca să nu mergi în direcția "nu plânge, că băieții nu plâng", dar nici să-l lași să fie totuși prea sensibil?

Andreea Șăulean: Nu cred că există o rețetă aplicabilă în funcție de genul copilului. E important ca părintele să fie reglat și bărbatul să poată împărtăși cu copilul și din provocările emoționale.