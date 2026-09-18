O situaţie incredibilă a fost descoperită în Penitenciarul din Mioveni. Un bărbat aflat după gratii pentru că şi-a violat fiica de 16 ani a fost prins în flagrant în timp ce primea droguri la pachet, chiar de la ea. Adolescenta era coordonată din puşcărie de propriul ei agresor, după un plan bine pregătit în spatele gratiilor.

Subliniem în primul rând motivele pentru care acest individ a ajuns după gratii: din păcate, în primul dosar apare tot fiica sa de 16 ani. Vorbim despre acuzații precum viol și agresiuni sexuale asupra propriei fiice. În plus, ar fi implicat-o și în trafic de persoane. Specialiștii spun că, într-o astfel de situație, între victimă și agresor se poate instala o relație bazată pe control, manipulare, vulnerabilitate și teamă.

Şirul presupuselor infracțiuni nu s-ar fi oprit nici după ce inculpatul, în vârstă de 47 de ani, a ajuns după gratii. De această dată, ar fi pus la cale un plan pentru a primi droguri, iar pentru asta tot pe fiica sa ar fi folosit-o.

Fata s-a prezentat la vizită cu pachetul, fără să știe ce se afla în interior. Polițiștii antidrog știau însă despre plan și au intervenit imediat după ce drogurile au fost livrate.

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Pentru că minora nu ar fi știut ce transportă, ea nu este cercetată în această cauză. În schimb, pentru tatăl ei, situația juridică se complică și mai mult. Pe lângă acuzațiile pe care le avea inițial, a fost deschisă o nouă anchetă pentru trafic de droguri de mare risc, iar judecătorul a dispus un nou mandat de arestare preventivă. Doar această ultimă faptă este pedepsită de lege cu închisoare de la 3 la 10 ani.