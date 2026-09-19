Avem un nume, însă, nu ştim dacă vor fi şi suficiente voturi pentru învestirea unui nou Guvern. Siegfried Mureşan are asigurate doar 169 de voturi de la cele trei partide care îl susţin - PNL, USR şi UDMR. I-ar mai trebui încă 64. Dar, după cum bine ştim, situaţiile de criză cer măsuri disperate. Premierul desemnat a spus că va cere sprijin şi din partea PSD-ului, asta deşi, până joi, guvernarea alături de social-democraţi era exclusă din schemă. Un lucru este cert - nu va bate la uşa partidului AUR sub nicio formă şi a declarat că nu-şi va schimba programul de guvernare pentru niciun partid care nu este pro-european.

Siegfried Mureşan a fost cartea pe care au mizat PNL, USR şi UDMR încă de acum trei luni. Europarlamentarul acceptase şi atunci. Nominalizarea a venit, însă, abia acum.

"Sunt conştient că România are nevoie de un Guvern serios şi credibil cât mai curând, un Guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an", a declarat Siegfried Mureşan, premier desemnat.

"Nu vom susţine programe care nu se bazează pe realităţi, care creează aşteptări care nu pot fi acoperite de situaţia noastră economică", a transmis Ilie Bolojan, preşedinte PNL.

Articolul continuă după reclamă

Siegfried Mureşan începe pregătirile pentru formarea noului Guvern

Încă dinainte de conferinţa de presă de ieri, Siegfried Mureșan a anunţat, pe Facebook, că deja s-a apucat de treabă, cu o poză făcută la Guvern. La începutul săptămânii viitoare ar trebui să aflăm şi ce conţine planul său.

"Ar trebui să existe argumente extrem de solide, şi nu pentru PSD, ci pentru români, astfel încât să votăm acest Guvern. Pare că ceea ce a fost sloganul de peste vară, de pe Facebook, unde s-a antrenat domnul Siegfried Mureşan, cel cu "Jos PSD!", pare să fie dat de o parte în aceste zile", a precizat Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

Liderii UDMR, USR şi PNL îşi doresc acum refacerea coaliţiei cu social-democraţii.

PSD, în centrul negocierilor pentru noua majoritate

Siegfried Mureşan a spus că, astfel, va veni "momentul adevărului" pentru PSD: va susţine un guvern pro-european sau îşi va consolida parteneriatul cu AUR? Premierul desemnat a menţionat că nu va merge să ceară voturi de la AUR şi a promis că nu-şi va schimba programul de guvernare pentru a face pe placul unui partid care nu este pro-european.

"Nu vom participa la formarea niciunui Guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste", a subliniat Tanczos Barna.

În cazul în care nu va strânge voturile necesare, Siegfried Mureşan a declarat că nu-şi va depune sub nicio formă mandatul.

Cum este interpretată desemnarea lui Siegfried Mureşan

Analiştii privesc desemnarea făcută de Nicuşor Dan drept un calcul politic.

"Este şi o mişcare potenţial strategică pentru a le arăta liberalilor în special, domnului Bolojan, că nu au capacitate de a forma o majoritate parlamentară, de a-şi învesti propriul Guvern", a explicat Marius Ghincea, analist politic.

Aflat în Ucraina, la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, preşedintele Dan a declarat că are încredere în Siegfried Mureșan. Desemnarea sa ar apărea luni în Monitorul Oficial, moment din care ar începe şi numărătoarea inversă a celor 10 zile pentru strângerea majorităţii.

Nicuşor Dan face apel la partide să ajungă la un acord

"Fac apel la partide să găsească o soluţie, deci să treacă un Guvern. Au fost sute de ore de discuţii şi încercând să înţeleg motivaţia celui din faţa mea, de cele mai multe ori vedeam o motivaţie de partid şi nu una naţională", a susţinut preşedintele Nicuşor Dan.

Siegfried Mureşan vorbeşte fluent germană, engleză şi franceză. A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti în 2004, iar masterul l-a studiat la Universitatea Humboldt din Berlin. Tot acolo a început şi cariera politică.

Din 2011 s-a mutat Bruxelles, pentru a fi consilier pentru probleme economice. A devenit primul român care a ocupat rolul strategic de negociator-şef al Parlamentului European pentru Bugetul anual al UE, gestionând un pachet estimat la aproximativ două trilioane de euro.