A fost pericol uriaş de explozie în Sânnicolau Mare din judeţul Timiş! Zeci de oameni, de pe o rază de 500 de metri, au fost evacuaţi după ce o conductă de gaz s-a fisurat. Imediat, la faţa locului au fost direcţionate mai multe echipe de intervenţie. Din fericire, au reuşit să oprească la timp scurgerile, înainte ca o tragedie să aibă loc. O autospecială de pompieri a rămas pe tot parcursul nopții, gata să intervină în orice moment. Mai multe echipe de intervenție au fost trimise în zonă pentru a remedia cât mai rapid avaria.

O conductă de gaz s-a fisurat, vineri seară, pe o stradă din localitatea Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, şi au fost scurgeri mari de gaze. Populaţia a fost evacuată preventiv pe o rază de aproximativ 500 de metri pătraţi până la remedierea defecţiunii.

"Echipajele de intervenţie ale distribuitorului de gaze au reuşit să întrerupă alimentarea cu gaze naturale şi continuă să lucreze pentru remedierea avariei. Începând cu ora 21:00, locatarii se pot întoarce în locuinţe, pericolul iminent fiind înlăturat", anunţă ISU Timiş.