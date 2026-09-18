Cei doi români din SUA care şi-au pierdut fiul de 5 ani, după ce l-au uitat trei ore în maşină, pe caniculă, au fost arestaţi pentru ucidere din culpă şi abuz asupra minorilor. Pe cât de şocant este, cazul a împărţit comunitatea de acolo în două. Sunt oameni care îi acuză de neglijenţă, în timp ce alţii spun că sunt extrem atenţi cu copiii lor şi că nu ar trebui pedepsiţi pentru acea clipă de neatenţie.

Scene dramatice, surprinse în sala de judecată, înainte de arestarea celor doi părinţi români. În faţa acuzaţiilor de ucidere din culpă şi abuz asupra unui minor, Anca Sabo a izbucnit în plâns, iar soţul ei, Mihail, a ascultat pledoariile înlemnit, fără nicio reacţie.

"Cred că e atât de ușor să arăți cu degetul și să spui că tu n-ai face niciodată asta sau te gândeşti cât de oribili sunt acești părinți. Dar, sincer, sunt unii dintre cei mai buni părinți pe care i-am văzut în viața mea și cred că trebuie să învățăm, ca societate, să iertăm.", explică Diana Maca, prietenă a cuplului de români.

Familia se întorsese de la biserică, unde unul dintre copii fusese botezat, în ziua tragediei. Aveau peste 30 de invitaţi la petrecere şi abia după 3 ore şi-au dat seama că mezinul familiei lipseşte. Theo, în vârstă de numai cinci ani, dormea încă în mașina familiei, parcată în fața casei.

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"Se pare că a fost o neînțelegere între membrii familiei cu privire la cine urma să scoată copilul din mașină.", spune William Kennedy, poliţist.

Mama a povestit că i-ar fi cerut soțului să scoată copilul din mașină, însă acesta ar fi dat sarcina mai departe, unui alt fiu, care nu-și amintește să i se fi cerut ajutorul.

"A sunat la numărul de urgenţă. A încercat să resusciteze copilul. Nu este cineva care fuge de răspundere. Tot ce au făcut ea și soțul ei după ce au găsit copilul în mașină a fost o ceea ce ar face orice părinte.", precizează avocata familiei.

Anca şi Mihail Sabo sunt originari din Baia Mare. Au aproape 20 de ani de căsătorie, locuiesc în Arizona din 2011 şi au împreună cinci copii.

Judecătorul a stabilit o cauțiune de 150 de mii de dolari pentru ca fiecare dintre cei doi părinți să fie eliberat. Nu au voie să ia legătura unul cu celălalt, însă pot să-și vadă ceilalți patru copii în întâlniri supravegheate.

Comunitatea s-a mobilizat în jurul lor și a început să strângă bani pentru a plăti cauţiunea părinţilor. Apropiaţii şi alţi oameni impresionaţi de drama lor au strâns deja toţi banii. Pe 21 septembrie, cei doi români se prezintă din nou în faţa judecătorilor.