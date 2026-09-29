Atac sângeros şi misterios la Cluj-Napoca. Un cunoscut medic şi nepoata lui sunt în stare critică la spital, victime ale unei agresiuni violente care a avut loc în apartamentul doctorului. Poliţiştii nu ştiu cine i-a atacat, pentru că răniţii sunt sedaţi la Terapie Intensivă. Pentru că a dispărut cu puţin timp înainte să fie descoperită grozăvia, mama fetei este principalul suspect. Femeia trăieşte în Statele Unite cu fiica ei şi venise în ţară să îşi vadă tatăl, care acum este la graniţa dintre viaţă şi moarte.

Baia de sânge a fost descoperită când Aida, o tânără de 22 de ani, a ieşit din blocul bunicului său plină de sânge, a cerut ajutor trecătorilor şi a leşinat. În apartament, poliţiştii l-au găsit şi pe proprietar, un fost medic dentist în vârstă de 77 de ani, în stare critică.

Ambii au ajuns în stare critică la spital

"Ambii pacienţi prezintă mai multe plăgi tăiate la nivelul gâtului şi a capului. Au ajuns în stare critică, au fost resuscitaţi şi s-a intervenit chirurgical în regim de urgenţă", explică Dorel Danciu purtătorul de cuvânt al spitalului judeţean Cluj.

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Anchetatorii au audiat vecinii, dar nu au reuşit să afle mare lucru.

"Am văzut uşa deschisă, dar m-am gândit că omul poate lucrează prin grădină. Când m-am întors, peste 10 minute, am văzut o grămadă de poliţişti. Urme de sânge pe asfalt aţi văzut? Da, fix acolo, unde e maşina mea", spun oamenii.

Surse din rândul anchetatorilor spun că nepoata şi bunicul ei au fost măcelăriţi cu toporul şi cuţitul. Poliţiştii s-au gândit iniţial că cei doi ar fi fost atacaţi de mama fetei. Mai mulţi martori au văzut-o cum ieşea grăbită din bloc cu puţin timp înainte să strige după ajutor fiica ei.

"Tot făcea "mama e dusă de acasă". Dar unde stai? Tot arăta cu mâna spre scara asta", spune o persoană.

Ce a spus femeia, audiată de anchetatori

Audiată de anchetatori, femeia le-a spus că nu şi-a atacat familia şi că nu ştie ce s-a întâmplat.

Pentru că niciuna dintre victime nu a putut fi audiată, anchetatorii au acum dificila misiune de a afla ce s-a întâmpla în apartament. Uşa a fost sigilată şi nimeni nu poate intra până în momentul în care poliţiştii care l-au vizitat pe vârstnic în ultimele zile.

Se studiază acum şi dosarele medicale ale mamei şi fiicei

"Dacă exista un tratament şi acesta nu era urmat, simptomatologia unei boli psihice se poate activa, se poate activa cu putere. Dacă aveau sau nu idei paranoide, sau o suspiciozitate la cei apropiaţi, cum că le-ar vrea răul", explică Gabriel Groza, doctor în psihologie judiciară.

Familia este cunoscută şi respectată în Cluj-Napoca. Bunicul fetei a fost unul dintre cei mai buni stomatologi din oraş, iar unchiul ei, un cunoscut fotbalist care a jucat la U Cluj. Tânăra de 22 de ani şi mama ei locuiau în Statele Unite, dar femeia divorţase, cele două reveniseră în România de câteva săptămâni.

"Plec în România şi trebuie să fac bani pentru că e nevoie să fac cumpărături".

Procurorii au scris pe dosar "tentativă de omor în familie". Ei speră să îşi revină victimele cât mai repede, iar declaraţiilor lor să facă lumină în acest caz sângeros.