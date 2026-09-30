Ciclonul din SUA a scos la suprafaţă o epavă veche de 150 de ani. Furtuna a provocat daune materiale uriaşe
Furtuna puternică de pe coasta de nord-est a Statelor Unite a scos la iveală o parte dintr-o epavă veche de aproape 150 de ani, pe insula Nantucket, în Massachusetts.
Vânturile puternice și mareea au îndepărtat nisipul și au dezgropat grinzile unei golete naufragiate. Epava este considerată a fi cea a navei "Warren Sawyer", un transportator de bumbac din secolul al XIX-lea.
Furtuna a provocat însă și pagube importante pe insulă. Plajele au suferit o eroziune semnificativă, iar autoritățile lucrează pentru îndepărtarea resturilor și pentru restabilirea accesului în zonele afectate.
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