Pericol pe unul dintre cele mai circulate drumuri din ţară, care leagă Muntenia de Ardeal. O porţiune din DN10, între Buzău şi Braşov, s-a surpat, iar în asfalt au apărut cratere uriaşe. Situaţia se agravează de la o zi la alta, circulaţia a fost restricţionată pe o bandă, dar şi aceea ar putea ceda oricând. Autorităţile au declarat zona calamitată pentru a putea începe cât mai repede lucrările de consolidare.

După mai multe zile în care a plouat torenţial drumul de legătură dintre Buzău şi Braşov, a început să cedeze sub ochii localnicilor şi ai şoferilor.

"Au venit viituri de prin pădure, de prin astea. A trecut peste diguri, de aia a venit în jos ea. Au fost nişte ziduri de sprijin, dar a trecut peste ele că vine apa repede când vine de pe munţii ăştia", a declarat un bărbat.

Suntem pe sensul de urcare către barajul Siriu şi porţiunea afectată are o lungime de aproximativ 100 de metri. Aici, zidul de sprijin cu parapetele, trotuarul şi jumătate din banda de urcare sunt deja surpate, iar cealaltă jumătate a benzii de urcare este, în mod vizibil, destabilizată.

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Terenul este instabil de ani de zile

Localnicii spun că terenul este instabil de câţiva ani, iar ploile abundente şi infiltraţiile de apă au agravat situaţia.

"Aici, în zona asta, noi nu am putut să ne facem nici beciuri, nici astea, din cauză că e pânza freatică sus. Iese la suprafaţă. La un metru, un metru şi ceva iese apa", spune un localnic.

Acum, traficul se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă, cu ajutorul unor semafoare instalate în zonă. Restricţiile afectează zilnic sute de şoferi.

"Aşteptăm la trafic, consum de carburanţi şi se adună multe şi multe. Timp pierdut, mai ales că fac traficul ăsta de 3-4 ori, pierd mai bine de jumătate de oră stând la semafoare". "Dacă se duce toată, normal că ne afectează. E legătura Buzău-Braşov", spun oamenii.

Pentru a putea interveni cat mai rapid, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a declarat sectorul afectat zonă calamitată. Decizia permite accesarea fondurilor şi simplifică procedurile pentru începerea lucrărilor.

"În paralel, am derulat o expertiză tehnică în vederea stabilirii cauzelor ce au dus la producerea acestei alunecări de teren. Preconizăm că până la începutul săpt. viitoare să avem toate aprobările şi să începem refacerea ectorului de drum afectat", a declarat Sorin Robu - director DRDP Buzău.

Restricții de tonaj nu au fost impuse, cel puțin deocamdată.