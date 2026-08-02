Un parapantist a rămas prins, duminică după-amiază, într-un copac din zona Văii Arpășelului, iar salvamontiștii intervin pentru recuperarea acestuia, potrivit Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu.

Dublă intervenție pentru Salvamont Sibiu. Parapantist, blocat în Făgăraș şi un copil rănit în Munții Cindrel - Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu

Tot duminică, salvatorii montani din Sibiu au intervenit în sprijinul unui băiat de 10 ani care a suferit o plagă la genunchiul stâng în urma unei căzături cu bicicleta.

"La această oră, echipele Salvamont Sibiu intervin simultan la două misiuni de salvare în zone diferite ale judeţului: Munţii Făgăraş - un parapantist a rămas blocat într-un copac în zona Văii Arpăşelului. Salvatorii montani se deplasează către locul incidentului pentru extragerea acestuia în condiţii de siguranţă; Munţii Cindrel - un băiat în vârstă de 10 ani a suferit o plagă la genunchiul stâng în urma unei căzături cu bicicleta. Victima a primit primul ajutor din partea echipajului Salvamont şi este transportată la Răşinari, unde va fi predată unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă", a transmis Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, pe pagina de Facebook a instituţiei.

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Totodată, sâmbătă, salvatorii montani sibieni au intervenit în sprijinul celor de la Salvamont Argeş pentru recuperarea unei victime în vârstă de 74 de ani, care şi-a pierdut viaţa în urma unei căderi de la înălţime în Munţii Făgăraş, mai arată sursa citată.