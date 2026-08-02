Clipe de panică şi întrebări fără răspuns după ce două maşini au fost incendiate de indivizi necunoscuţi, în zorii zilei, pe o stradă din Oradea. În ciuda intervenţiei prompte a pompierilor, din autovehicule nu a mai rămas mare lucru, iar flăcările au atins şi alte maşini parcate în apropiere.

Alarma s-a dat în această dimineaţă în jurul orei 4, într-un cartier din Oradea. Locuitorii din zonă au fost treziţi din somn de zgomote puternice, după ce două maşini s-au aprins brusc în parcare.În doar câteva minute, flăcările ardeau cu putere, iar un fum negru se putea vedea de departe.

La sosirea pompierilor, focul afectase deja alte două autoturisme parcate...

"Colegii au localizat şi lichidat incendiul în limitele găsite în aproximativ 15 minute, împiedicând extinderea acestuia la alte patru autoturisme aflate în imediata apropiere", a spus Camelia Roşca, ISU Crişana.

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Cele două autoturisme incendiate au fost distruse complet, iar celelalte două au fost afectate parţial de flăcări.

Ce au văzut localnicii înainte ca mașinile să ia foc

Proprietara unei maşini distruse: Se presupune că a dat cineva foc la maşina cealaltă. A mea e asta.

Reporter: Afectată, arsă şi a dumneavoastră?

Proprietara: Păi, 95 la sută. Se zice că au văzut vreo trei pe la 3 şi jumătate noaptea şi au luat-o la goană încolo.

Reporter: După ce au ieşit flăcări din maşină?

Proprietara: Da.

Proprietarii și-au mutat mașinile de teamă

"Şi eu am maşina aici şi am dus de aici maşina. Am zis că poate vine încoace. Mi-a fost frică şi mie". "Când am văzut de dimineaţă am rămas lemn. După mine zic că a fost pus", au spus oamenii.

Poliţiştii urmează să-i identifice pe cei care au aprins focul.