Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere până la valoarea de 1400 mc/s în următoarele zile, similar nivelului minim istoric consemnat în 1985, rămânând relativ staţionar la această valoare până pe 9 august, potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a a Apelor (INHGA).

Dunărea, aproape de minimul istoric. Nu s-a mai întâmplat de 41 de ani - Arhivă

Media multianuală a lunii august este 3900 mc/s. În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în scădere uşoară. Potrivit Administraţiei Naţionale Apele Române, nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, iar în condiţiile actuale centrala poate funcţiona la limită încă patru-cinci zile.

Autorităţile au declarat stare de alertă la nivel naţional în România

"Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la Baziaş se înregistrează 1.590 metri cubi pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august, când se vor înregistra în jur de 1.450 metri cubi. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită. Prin urmare, statul român, prin reprezentanţii săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgenţă, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Braţul Bala. Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forţelor Navale Române, a unor barje, care vor fi scufundate controlat şi care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone, pentru că, în momentul de faţă, date fiind nivelurile Dunării, nu este permisă circulaţia cu un etiaj foarte mare", a explicat, recent, directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale "Apele Române", a declarat Sorin Rîndaşu.

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Autorităţile au declarat stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică, a anunţat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan. "Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea", a precizat Bolojan, care ocupă şi funcţia de ministru interimar al Energiei, după şedinţa extraordinară de Guvern de vineri.

În context, Executivul a alocat, în şedinţa de Guvern, printr-o hotărâre, şapte milioane de lei Ministerului Transporturilor, pentru Administraţia Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducţiunii dinspre Cernavodă, pentru menţinerea în funcţiune a Grupului 2 al centralei. Pe de altă parte, autorităţile de stat trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară şi există proceduri gestionate de Transelectrica şi care vor fi puse în practică astfel încât să fie asigurată funcţionarea sistemului.