Situație critică la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric. Mai sunt doar 3 centimetri până la pragul în care răcirea reactoarelor nu mai este posibilă.

Debitele Dunării la intrarea în țară sunt în prezent de 1.200 de metri cubi pe secundă. Astăzi, la Cernavodă, nivelul apei a ajuns la un nou minim istoric de minus 259 de centimetri, cu numai 3 centimetri peste limita operațională.

Așa că Administrația Națională „Apele Române” ia din nou măsuri de urgență pentru a limita scăderea nivelurilor apei în sectorul Cernavodă. Concret, apa va fi evacuată controlat din mai multe acumulări de pe râurile Olt și Argeș.

Centrala Nucleară de la Cernavodă este închisă total din luna august, din cauza nivelului scăzut al Dunării.

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