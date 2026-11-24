Ajunul Crăciunului ar putea deveni zi liberă legală. Asta dacă noua propunere a parlamentarilor va deveni realitate.

Prima minivacanță vine chiar săptămâna viitoare, cu un weekend prelungit de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Și nu mai e mult până la sărbătorile de iarnă.

În acest moment, zilele nelucrătoare sunt doar 25 și 26 decembrie, dar s-ar putea adăuga și 24 decembrie. S-ar face astfel o minivacanță de patru zile de Crăciun, iar de Revelion ar fi 1 și 2 ianuarie, plus ziua de duminică, încă trei zile.

Zile libere în 2027

Anul viitor, zilele libere sunt mai multe decât în anul 2026.

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Tot în ianuarie – 6, miercuri, de Bobotează, 7 – Sfântul Ioan Botezătorul și 24 ianuarie, duminică – Ziua Unirii Principatelor Române.

În aprilie, pe 30, e Vinerea Mare și până pe 3 mai sunt 4 zile libere. E Paștele. Și 1 mai – Ziua Muncii.

Urmează 1 iunie, 20, 21 de Rusalii și 15 august – Adormirea Maicii Domnului.

În toamnă iar vine minivacanța. Sfântul Andrei pe 30, legat de sărbătoarea națională de 1 Decembrie.

Și ajungem din nou la sărbătorile de iarnă, care însă anul viitor pică în weekend.

(AUG 6) Codul muncii prevede acum 17 zile libere legale. Toate sunt valabile pentru angajații din sistemul de stat. În privat, însă, liberele rămân la latitudinea angajatorilor.

Sărbătorile de iarnă

25, 26 decembrie – Crăciun

1, 2 ianuarie – Revelion

6 ianuarie – Bobotează

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

30 aprilie – Vinerea Mare

1 mai – Ziua Muncii

2 mai – Paștele

3 mai – Paștele

1 iunie – Ziua Copilului

20, 21 iunie – Rusalii

15 august – Adormirea Maicii Domnului

Minivacanță