Accident îngrozitor pe DN1, în localitatea Tâncăbeşti. Un bărbat de 69 de ani, care traversa la întâmplare pe şosea, a fost ucis de un şofer turc. Individul de la volan şi-a văzut mai departe de drum. A fost prins câteva ore mai târziu, când le-a spus poliţiştilor că a lovit un câine.

Camerele de supraveghere au surprins accidentul cumplit. Bărbatul de 69 de ani cară o cutie de plastic în braţe si traversează drumul naţional cu doua benzi pe sens fără să se uite. În utima clipă pare că îl vede pe şoferul turc care vine în viteză. Nu mai are timp să se ferească. Impactul îl aruncă pe pieton la zeci de metri distanţă, într-o staţie de autobuz.

Şoferul turc nu opreşte, goneşte mai departe spre Bucureşti. A condus 30 de kilometri pana la în apartamentul unor apropiaţi din zona Filaret, în sectorul 5. De acolo l-au ridicat şi poliţiştii.

Reporter: De ce aţi părăsit locul accidentului?

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Şofer: Eu nu ştiu.

După accident, şoferul ar fi încercat să îi mintă pe anchetatori

Şoferul turc plecase din Ploieşti şi mergea spre Bucureşti, la prietenii lui. Surse Observator spun că după accident ar fi încercat să-i mintă pe anchetatori, spunându-le că a crezut că a acroșat cu maşina un câine. De gol l-au dat discuţiile pe care le-a avut cu apropiaţii, în care le-ar fi mărturisit că a lovit un om.

Şoseaua a fost blocată zeci de minute în zona Tâncăbeşti, pe sensul spre capitală. Criminaliştii au ridicat din staţie telefonul mobil al victimei şi alte obiecte personale. La câţiva metri de locul accidentul se afla o pasarelă pietonală. Mulţi oameni o ignoră şi îşi pun în pericol viaţa traversând drumul naţional prin locuri interzise.

Reporter: Acum cum aţi traversat? Aţi venit pe aici, pe stradă.

Bărbat: Vă daţi seama.

Reporter: Nu vă e frică? Că omul ăla la fel a venit.

Bărbat: Sunt şofer, ştiu să mă asigur.

"Sunt mai greu accesibile pasarelele pentru cei bătrâni, pentru cei neputincioşi. Sunt bune pasarelele, dar cine mai poate. Cine nu, riscă. Şi riscul te costă", spune o femeie.

Cetăţeanul turc nu era băut sau drogat şi avea acte valabile. Lucra în Ploieşti la o shaormerie.

Dacă rămânea pe loc după accident şi suna la 112, ar fi plecat acasă doar cu dosarul penal pentru ucidere din culpă. Acum a fost arestat. Pentru fugă de la locul accidentului riscă până la 7 ani de închisoare