O anchetă care pune Poliţia într-o postură jenantă este în plină desfăşurare în Gorj. Doi agenţi sunt acuzaţi de cămătarie şi-ar fi împrumutat cu dobânzi uriaşe nişte colegi dependenţi de jocuri de noroc. Chiar clienţii lor i-ar fi reclamat după ce ar fi fost presaţi să restituie sume duble.

Cei doi polițiști anchetaţi pentru cămătărie ar fi format o adevărată reţea care a funcţionat mult timp.

La cele două sedii de poliție, cea de aici din Fărcășești și cea din Țicleni, lucrează mai puțin de 20 de agenți. Doi dintre ei s-au gândit să profite de faptul că au colegi dependenţi de jocuri de noroc aşă că au început să le dea bani împrumut la care percepeau o suprataxă. Mai mult, la ei ar fi apelat nu doar colegi de birou, ci și ofiţeri din alte localităţi.

Ancheta din Poliţie a început după ce un datornic care împrumutase 4.000 de lei ar fi fost silit să restituie o sumă dublă şi a făcut plângere la Parchet.

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"Acordau împrumuturi. De mai multe ori au făcut acest lucru. Până acum, din probele pe care le-am administrat până acum, rezultă că ar fi suma acordată ca împrumut de 200 de mii de lei, la care s-au perceput dobânzi în valoare de aproximativ 60 de mii de lei", explică Ionel-Lucian Brâncuș, procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

"Cercetările în această cauză au debutat la începutul anului 2026, când poliţişti cu atribuţii de control intern s-au sesizat din oficiu", menţionează Miruna Prejbeanu, IPJ Gorj.

Printre clienţii poliţiştilor-cămătari erau şi colegi dependenţi de jocuri de noroc

Fenomenul ia o amploare îngrijorătoare. În primele şase luni ale anului trecut, românii au jucat cinci miliarde şi jumătate de lei la pariuri sportive, loterii şi cazinouri online.

"Unii nu se gândesc că aceste datorii se tot acumulează şi la un moment dat indiferent ce ar face pe parcurs poate că nu vor reuşi să strângă banii respectivi sau banii vor trebui luaţi dintr-un buget care trebuiau alocaţi unui buget sau alte cheltuieli în alte familii", explică Laura Bîrdeanu, psiholog.

Până la finalizarea anchetei cei doi agenţi bănuiţi de cămătărie vor lucra în continuare în Poliţie.