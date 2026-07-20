Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte

Misiune contracronometru în Masivul Ciucaş, după ce o maşină în care se aflau şase persoane a derapat şi s-a izbit de o stâncă. Patru oameni au suferit multiple fracturi şi traumatisme, iar salvamontiştii şi paramedicii îi coboară cu maximă prudenţă dintr-o zonă inaccesibilă ambulanţelor. Ceilalţi doi ocupanţi ai vehiculului au scăpat nevătămaţi.

Accident grav în Munţii Ciucaş. Patru oameni au fracturi multiple, salvatorii îi coboară de pe munte - ISU PRAHOVA

Intervenţia salvatorilor are loc după ce un autoturism de teren în care se aflau şase persoane şi care cobora dinspre cabana Ciucaş, în zona de nord a judeţului Prahova, în staţiunea Cheia, a derapat şi s-a izbit de o stâncă.

Patru dintre cei şase ocupanţi au fost răniţi, suferind multiple fracturi şi alte traumatisme. Ceilalţi doi au scăpat teferi.

Paramedici şi salvamontişti intervin pentru coborârea celor patru până într-o zonă în care ambulanţele au putut urca.

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Acţiunea este dificilă din cauza terenului accidentat şi a faptului că răniţii trebuie transportaţi cu atenţie pentru ca starea lor să nu se agraveze.

La faţa locului intervin pompierii militari cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SMURD, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, un UTV şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova.

Primele date de la faţa locului arată că cei patru se aflau într-un autovehicul cu tracţiune integrală, însă nu este vorba despre o maşină de offroad, au declarat pentru News.ro surse din rândul salvatorilor.