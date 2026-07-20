Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte
Misiune contracronometru în Masivul Ciucaş, după ce o maşină în care se aflau şase persoane a derapat şi s-a izbit de o stâncă. Patru oameni au suferit multiple fracturi şi traumatisme, iar salvamontiştii şi paramedicii îi coboară cu maximă prudenţă dintr-o zonă inaccesibilă ambulanţelor. Ceilalţi doi ocupanţi ai vehiculului au scăpat nevătămaţi.
Intervenţia salvatorilor are loc după ce un autoturism de teren în care se aflau şase persoane şi care cobora dinspre cabana Ciucaş, în zona de nord a judeţului Prahova, în staţiunea Cheia, a derapat şi s-a izbit de o stâncă.
Patru dintre cei şase ocupanţi au fost răniţi, suferind multiple fracturi şi alte traumatisme. Ceilalţi doi au scăpat teferi.
Paramedici şi salvamontişti intervin pentru coborârea celor patru până într-o zonă în care ambulanţele au putut urca.
Acţiunea este dificilă din cauza terenului accidentat şi a faptului că răniţii trebuie transportaţi cu atenţie pentru ca starea lor să nu se agraveze.
La faţa locului intervin pompierii militari cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SMURD, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, un UTV şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova.
Primele date de la faţa locului arată că cei patru se aflau într-un autovehicul cu tracţiune integrală, însă nu este vorba despre o maşină de offroad, au declarat pentru News.ro surse din rândul salvatorilor.