Caz șocant în județul Timiș! O fetiță de 10 ani a murit după ce a fost lovită, în timp ce se plimba cu o prietenă pe bicicletă, de mașina condusă chiar de unchiul ei. În loc să oprească și să le acorde primul ajutor, individul a fugit de la locul accidentului. Bărbatul a fost, între timp, arestat.

Ea este fetiţa ucisă de unchiul ei, în Timiş. După ce a lovit-o cu maşina, a oprit câteva clipe, apoi a fugit

Accidentul s-a petrecut aseară, în jurul orei 22:00, în localitatea Gelu, din județul Timiș. Cele două fetițe se aflau pe aceeași bicicletă și circulau pe marginea unei străzi secundare din sat. Copila de 11 ani pedala, iar prietena ei, în vârstă de 10 ani, era pasageră.

La un moment dat, bicicleta a fost lovită în plin de un autoturism condus chiar de unchiul fetei de 10 ani. Martorii spun că, după impact, bărbatul ar fi oprit pentru câteva clipe, însă apoi s-a urcat la volan și a plecat în grabă, lăsându-şi nepoata, dar şi pe prietena ei pe caldarâm.

Tot martorii au sunat şi la 112, însă echipajul SMURD sosit la faţa locului nu a mai putut face nimic pentru fetiţa de 10 ani. Cealaltă victimă, de 11 ani, a fost găsită în viaţă şi dusă de urgenţă la spital, la Timisşoara.

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Șoferul, un bărbat de 49 de ani, a fost găsit la scurt timp de polițiști. Anchetatorii au aflat și motivul pentru care a fugit de la locul accidentului: avea o alcoolemie de 1,33 miligrame alcool pur pe litru de aer expirat. După audieri, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi magistrații au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului. Dacă va fi găsit vinovat, va fi judecat dupa Legea Anastasia, care exclude posibilitatea suspendării executării pedepsei.