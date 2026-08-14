Doi români au fost condamnaţi la 17 ani de închisoare în Marea Britanie după ce au ucis doi bărbaţi pe care i-au sedat mortal, cu aşa numitul drog al violului. Cuplul racola victimele sub pretextul oferirii unor servicii sexuale, dar scopul real era să le jefuiască.

Cei doi români și-au recunoscut faptele, dar au susținut că nu știau cât de periculoasă este substanța pe care o administrau victimele lor.

Anchetatorii britanici au stabilit că foloseau un sedativ extrem de puternic în cantități alese practic la întâmplare, fără să cunoască efectele pe care acest medicament le poate avea asupra organismului. Modul de operare era de fiecare dată asemănător.

Femeia racola victimele de pe internet sub pretextul oferirii unor servicii sexuale. Ajungea în locuințele bărbaților și le turna substanța în băutură. După ce aceștia își pierdeau cunoștința, îi dădea semnalul partenerului său, care aștepta în apropiere. Împreună furau apoi bani, bijuterii și ceasuri scumpe.

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Două dintre victime au murit

Doi dintre bărbații drogați, în vârstă de 37 și 80 de ani, au murit. Alte victime au supraviețuit. Prima moarte nu a fost considerată suspectă, însă, ancheta a fost redeschisă după al doilea deces.

Judecătoarea de caz a respins apărarea celor doi și le-a reproșat că, până și o verificare superficială pe internet, le-ar fi arătat că acel sedativ poate fi extrem de toxic. Cei doi români au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare fiecare.