Descoperire macabră în judeţul Gorj! O valiză în care se afla trupul unei tinere moarte a fost scoasă dintr-un râu de pescari. Polițiștii încearcă acum să afle cine este victima şi cum s-a produs tragedia.

A fost vorba despre o moarte violentă, iar descoperirea a fost făcută în satul Zavideni, din comuna Ioneşti. Potrivit primelor informaţii, pe trupul victimei, care era îngrămădit într-o valiză, au fost descoperite foarte multe de lovituri şi echimoze.

Cadavrul a fost preluat de medicii legişti care urmează să stabilească exact cauza morţii

Imediat zona a fost împânzită de poliţişti, criminalişti şi procurori care au început cercetarea la faţa locului. Identitatea victimei nu este încă ştiută. Ce se ştie până acum, potrivit unor surse din anchetă, este un indiciu raportat la vârstă: vorbim despre o victimă tânără de sex feminin.

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Cadavrul a fost preluat de medicii legişti care urmează să stabilească exact cauza morţii. În acest caz, cel mai probabil, miercuri, 23 septembrie, va fi făcută necropsia. Următorul pas, esenţial în anchetă, rămâne identificarea.